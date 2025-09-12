Εφιάλτης για τετραπληγική στο Αγρίνιο: Αντιδήμαρχος αποτρέπει διάρρηξη - Άντρο παραβατικότητας καταγγέλλουν κάτοικοι

Εφιάλτης έγινε η νύχτα για τετραπληγική γυναίκα στο Αγρίνιο μετά από διάρρηξη. Όμως αντιδήμαρχος αποτρέπει το συμβάν μετά από έλεγχο, ενώ κάτοικοι στην περιοχή κάνουν λόγο για άντρο παραβατικότητας.

Τον τρόμο έζησε μια γυναίκα στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου στο Αγρίνιο το βράδυ της Πέμπτης, όταν ένας επίδοξος διαρρήκτης επιχείρησε να εισβάλλει στο σπίτι της.

Το περιστατικό σημειώθηκε μετά τις 10 βράδυ στην οδό Ιωνίας στον Άγιο Κωνσταντίνο, όταν μια τετραπληγική γυναίκα, γύρω στα 60, άκουσε θόρυβο στην πόρτα του σπιτιού της και αντιλήφθηκε αμέσως πως επρόκειτο για διαρρήκτη.

Μέσα στον πανικό της η γυναίκα κάλεσε σε βοήθεια την αδελφή της και εκείνη με τη σειρά της αποτάθηκε στον αντιδήμαρχο Λάμπρο Σκουφή, που τυγχάνει αστυνομικός στο επάγγελμα. Ο αντιδήμαρχος – αστυνομικός έσπευσε στο σημείο, ειδοποιώντας παράλληλα την Αστυνομία, καθώς ο ίδιος εκείνη τη στιγμή βρίσκονταν εκτός υπηρεσίας. Έτσι τελικά οι άνδρες της Αστυνομίας κατάφεραν άμεσα να συλλάβουν επ’ αυτοφώρω το δράστη.

Πρόκειται για ένα 50χρονο κάτοικο της περιοχής, που έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές, για παρόμοιες υποθέσεις και για υποθέσεις ναρκωτικών. Ωστόσο όπως καταγγέλλουν στη «Συνείδηση» κάτοικοι της περιοχής, ο εν λόγω μαζί με άλλα άτομα έχουν δημιουργήσει στην περιοχή ένα «άντρο» παραβατικότητας και διακίνησης ναρκωτικών. Οι διαρρήξεις και οι κλοπές είναι επαναλαμβανόμενες και σύμφωνα με τους κατοίκους είναι πλέον στοιχείο της καθημερινότητας στην περιοχή. Παράλληλα, καταγγέλλουν ορισμένα εγκαταλελειμμένα σπίτια της περιοχής χρησιμοποιούνται από την ίδια ομάδα για χρήση και διακίνηση ναρκωτικών. Αποτέλεσμα αυτού είναι μια ολόκληρη γειτονιά να ζει υπό το καθεστώς φόβου.

Το πρόβλημα, όπως λένε, είναι ότι αυτή η κατάσταση διαιωνίζεται από τη στιγμή που καμία από τις συλλήψεις που έγιναν το προηγούμενο διάστημα δεν ακολουθήθηκε από προφυλάκιση κάποιου δράστη. Αντιθέτως οι δράστες αφήνονται ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, χωρίς όμως αυτό να περιορίζει την παραβατική τους δράση στην περιοχή….

Δημήτρης Παπαδάκης