ΕΦΕΤ: Ανάκληση προϊόντος «Τσουρέκι με γέμιση πραλίνα φουντουκιού»

Τσουρέκι με πραλίνα ανακαλεί ο ΕΦΕΤ καθώς όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του σε δείγμα που ελέγχθηκε διαπιστώθηκε συγκέντρωση της ουσίας «κουμαρίνη» σε συγκέντρωση που υπερβαίνει το ανώτατο νομοθετικό επιτρεπτό όριο για την συγκεκριμένη κατηγορία τροφίμου.

Η ανακοίνωση του ΕΦΕΤ:

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Επίσημος Έλεγχος για την Παρακολούθηση των Επιπέδων Προσθέτων Τροφίμων και Αρωματικών Ουσιών σε Τρόφιμα», προέβη σε δειγματοληψία τροφίμου με τα στοιχεία: “Τσουρέκι με γέμιση πραλίνα φουντουκιού – μικρές φάρμες του βουνού” με ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από τις 21/05/25 και αριθμό παρτίδας Lot 066A1, συσκευασίας καθαρού βάρους 480g, το οποίο παράγεται και συσκευάζεται στην Ελλάδα για λογαριασμό της ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ Α.Ε.Β.Ε. που εδρεύει στην ΒΙ.ΠΑ. Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

Το προϊόν εξετάστηκε από το Α ́ Τμήμα της Α ́ Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών του Γενικού Χημείου του Κράτους της ΑΑΔΕ και χαρακτηρίστηκε ΜΗ ΑΣΦΑΛΕΣ και

ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ, καθώς στο ανωτέρω δείγμα διαπιστώθηκε να περιέχει την ουσία «κουμαρίνη» σε συγκέντρωση που υπερβαίνει το ανώτατο νομοθετικό επιτρεπτό όριο για την συγκεκριμένη κατηγορία τροφίμου.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Καλούνται οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το συγκεκριμένο προϊόν να μην το καταναλώσουν, αναφέρει ο ΕΦΕΤ και δημοσιοποιεί φωτογραφία του.