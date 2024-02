Η ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις ψηφιακές υπηρεσίες τίθεται πλήρως σε ισχύ από το Σάββατο 17 Φεβρουαρίου, με υποχρεώσεις να επιβάλλονται πλέον στο σύνολο των διαδικτυακών πλατφορμών, υπό την απειλή προστίμων, για καλύτερη προστασία των χρηστών από παράνομα περιεχόμενα. Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, παρουσίασε σήμερα 24/1 στο Υπουργικό Συμβούλιο το σχέδιο νόμου, το οποίο θα διαμορφώνει τις κατάλληλες συνθήκες για την εφαρμογή της Πράξης για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital Services Act- DSA) στην Ελλάδα.

Ο Νόμος για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA) εφαρμόζεται ήδη από τα τέλη Αυγούστου στις πιο ισχυρές επιχειρήσεις όπως το X, το TikTok, καθώς και στις κυριότερες υπηρεσίες του Meta (Facebook, Instagram), στην Apple, την Google, τη Microsoft ή την Amazon.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε ως εκ τούτου τον Δεκέμβριο επίσημη έρευνα με στόχο το κοινωνικό δίκτυο του Ίλον Μασκ για φερόμενες παραβιάσεις των υποχρεώσεών του στη μάχη κατά της παραπληροφόρησης, τη μετάδοση βίαιων εικόνων ή προτροπές σε μίσος.

The time has come for the #DigitalServicesAct.

From 17 February, the #DSA will apply to all online services that connect us to people, content & products in the EU.

It is bringing more tools that safeguard your fundamental rights online.

Scroll ↓ to learn more