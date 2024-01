ΕΕ για ΚΑΠ: Να επωφεληθούν οι αγρότες από παρεκκλίσεις για το 2024 – Τι περιλαμβάνει η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να επιτραπεί στους αγρότες της ΕΕ να επωφεληθούν από παρεκκλίσεις για το έτος 2024 από τους κανόνες της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (KAΠ) που τους υποχρεώνουν να διατηρούν ορισμένες περιοχές μη παραγωγικές. Η πρόταση της Επιτροπής, που εστάλη σήμερα στα κράτη μέλη παρέχει μια πρώτη συγκεκριμένη πολιτική απάντηση για την αντιμετώπιση των ανησυχιών των αγροτών για το εισόδημα.

EU farmers put food on our table – the best and healthiest in the world.

We support them with €386.7 billion from the Common Agricultural Policy.

And in hardship, we find common solutions.

Today the @EU_Commission proposes a one-year derogation from CAP rules on fallow lands.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 31, 2024