Έδεσε τον Μπομπ στο Μάντσεστερ η Σίτι

Απ’ ότι φαίνεται οι “πολίτες” προσέχουν… για να έχουν και προχώρησαν σε άλλη μία ανανέωση συμβολαίου ενός πολλά υποσχόμενου νεαρού ποδοσφαιριστή που βρίσκεται πια στο ρόστερ της ανδρικής ομάδας.

Η Μάντσεστερ Σίτι ανακοίνωσε πως επέκτεινε τη συνεργασία της με τον Οσκαρ Μπομπ, που λήγει τον Ιούνιο του 2026, για τρία επιπλέον χρόνια. Ο 20χρονος Νορβηγός μέσος έχει πάρει φέτος ευκαιρίες και ο προπονητής της ομάδας, Πεπ Γκουαρντιόλα, εισηγήθηκε στη διοίκηση του αγγλικού συλλόγου την πολυετή ανανέωση του συμβολαίου του, καθώς πιστεύει πολύ στην αξία του.

Ο Μπομπ εντάχθηκε στο δυναμικό της ομάδας του Μάντσεστερ το καλοκαίρι του 2019, προερχόμενος από τη Βαλερένγκα, και φέτος προβιβάστηκε στην πρώτη ομάδα των “πολιτών”. Σύμφωνα με αγγλικά ΜΜΕ ο διεθνής άσος στο νέο συμβόλαιο του θα τριπλασιάσει τις αποδοχές του, στα δύο εκατομμύρια λίρες ανά έτος. «Είμαι υπερήφανος που θα συνεχίσω την καριέρα μου στην καλύτερη ομάδα του κόσμου», δήλωσε ο ποδοσφαιριστής.

Η ανακοίνωση:

We’re delighted to announce Oscar Bobb has signed a contract extension until 2029! 🩵 pic.twitter.com/CuRecgwWsN

— Manchester City (@ManCity) February 26, 2024