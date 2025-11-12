«Έχασα και τις εκλογές στην Αιτωλοακαρνανία, γιατί έγιναν έλεγχοι σε περιοχές γύρω από το Μεσολόγγι και δεν το ανέχτηκαν»

Πολύ ενδιαφέρουσα ήταν η κατάθεση του πρώην βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας και υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπήλιου Λιβανού στην εξεταστική επιτροπή της βουλής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Θα μπορούσε κανείς να σταθεί σε πολλά από πόσα είπε ο Σπήλιος Λιβανός όπως το γεγονός ότι δέχτηκε απειλές ο ίδιος και η οικογένειά του, ωστόσο ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν τα όσα ανέφερε ο πρώην υπουργός για τις προσπάθειες εξυγίανσης του ΟΠΕΚΕΠΕ επί των ημερών του. Και αυτό γιατί, όπως ο ίδιος ανέφερε, αυτή η προσπάθεια του κόστισε πολιτικά.

«Δυστυχώς μου κόστισε εκλογικά» υπε χαρακτηριστικά ο Σπήλιος Λιβανός απαντώντας σε σχετική ερώτηση του εισηγητή της ΝΔ στην επιτροπή και πρόσθεσε: «Για μένα ήταν μία πρωτόγνωρη εμπειρία, προσπαθούσαμε να κάνουμε το σωστό, δεν βρίσκαμε όμως συμμάχους».

«Ο κλαδικός τύπος προερχόμενος κυρίως από την Κρήτη είχε πολλές και βαθιά ριζωμένες απόψεις για συγκεκριμένα ζητήματα. Αυτό κόστισε ακόμα και σε προσωπικό επίπεδο. Ήταν μία πολύ δύσκολη στιγμή. Ήρθαμε σε αντιπαράθεση ακόμα και με βουλευτές από όλα τα κόμματα. Είχα πολιτικό κόστος. Έχασα και τις εκλογές στην Αιτωλοακαρνανία, ενώ εκλεγόμουν πρώτος βουλευτής, βγήκα τέταρτος, γιατί έγιναν έλεγχοι σε περιοχές γύρω από το Μεσολόγγι και δεν το ανέχτηκαν. Τώρα βέβαια λένε δίκιο είχες…»

Μπορεί να δήλωσε αυτά ο Σπήλιος Λιβανός στη βουλή, όμως τουλάχιστον δημοσίως δεν καταγράφηκαν ιδιαίτερες αντιδράσεις στο Μεσολόγγι από τους τυχόν ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην Κρήτη ήταν που είχαν επικηρύξει το Σπήλιο Λιβανό βγάζοντας μάλιστα και αφίσα με την οποία τον καλούσαν να παραιτηθεί… Ίσως ο Σπήλιος Λιβανός κάποια πράγματα να τα έχει μπερδέψει, γιατί εξάλλου δεν είχε εκλεγεί πρώτος βουλευτής, τρίτος είχε εκλεγεί και δεν επανεξελέγη, επειδή στο 2023 κατετάγη τέταρτος σε σταυρούς.