ΕΑΓΜΕ για τον κρατήρα στις Φυτείες Ξηρομέρου: "Οι ένοικοι στις άμεσα γειτονικές οικίες θα πρέπει να τις εγκαταλείψουν"

Ο Δήμαρχος Ξηρομέρου Γιάννης Τριανταφυλλάκης με ανάρτησή του έδωσε στην δημοσιότητα την εισήγηση της ΕΑΓΜΕ, το οποίο αποφάνθηκε ότι οι οικίες περιμετρικά του κρατήρα πρέπει άμεσα να εγκαταλείψουν τις οικίες τους.

Η εισήγηση της ΕΑΓΜΕ περιγράφει πως φτάσαμε στην δημιουργία κρατήρα, αλλά και τι "βήματα" πρέπει να κάνει στο εξής ο Δήμος Ξηρομέρου.

Δείτε αναλυτικά την εισήγηση της ΕΑΓΜΕ: