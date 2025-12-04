Ε.Σ.Π.Ε.ΑΙΤ: «Χωρίς πιστοποίηση από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας η εναέρια κυκλοφορία στο Άκτιο»

Έκπληξη και προβληματισμό προκάλεσε στην Ένωση Στρατιωτικών η παραδοχή ότι η εναέρια κυκλοφορία στο Άκτιο παρέχεται από Στρατιωτικό Πάροχο μη πιστοποιημένο από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ).

Σε ανακοίνωσή της η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας (Ε.Σ.Π.Ε.ΑΙΤ) θέτει μια σειρά από κρίσιμα ερωτήματα.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Αγαπητές/οί συναδέλφισσες/οί,

σας ενημερώνουμε για τις επίσημες Κοινοβουλευτικές απαντήσεις του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, ΑΠΑ, ΥΠΑ στην Ερώτηση που κατέθεσε ο Τομεάρχης Υποδομών κ. Μεικόπουλος Αλέξανδρος, ο Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας κ. Ζαμπάρας Μίλτος και άλλοι δώδεκα Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με θέμα: «Ελλιπής στελέχωση στο Αεροδρόμιο Ακτίου. Κίνδυνοι για την ασφάλεια των πτήσεων».

Έκπληξη προκαλεί σε όλους μας η απάντηση της ΑΠΑ (Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας) που δηλώνει ευθέως και κατηγορηματικά ότι η Εναέρια Κυκλοφορία στο Αεροδρόμιο του Ακτίου παρέχεται από Στρατιωτικό Πάροχο ΜΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ από την ίδια. Και ευλόγως γεννιούνται ερωτήματα που πρέπει οι αρμόδιοι φορείς να απαντήσουν άμεσα:

1. Ο Στρατιωτικός Πάροχος έχει κάποια άλλη πιστοποίηση που καλύπτει το κενό;

2. Οι Στρατιωτικοί Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας πως έχουν πιστοποιηθεί, με τι πτυχία και με ποια εκπαίδευση;

3. Όλες αυτές οι γκρίζες ζώνες είναι σε γνώση των Ευρωπαϊκών Οργανισμών που ευθύνονται για την ασφάλεια της Αεροναυτιλίας;

4. Ποιες ευθύνες διακυβεύονται για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων στην περίπτωση μιας κακής στιγμής;

5. Τελικά το πλαίσιο συνεργασίας εφαρμόζεται από τους συνυπογράφοντες – ΓΕΑ, ΥΠΑ, Fraport Greece – ή υπάρχουν μελανά σημεία;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΑ

Επίσης η ΥΠΑ, για άλλη μια φορά, αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης και αρμοδιότητας, ενώ παράλληλα συνεχίζει να αποτελεί τον ένα εκ των τριών μερών υλοποίησης του πλαισίου συνεργασίας για την παραχώρηση των περιφερειακών αεροδρομίων στην Fraport Greece (Ν.4389/2016).

Τελικά οι αρμόδιοι φορείς που έχουν υπογράψει τον εν λόγω νόμο και τα συνημμένα παραρτήματα θα εφαρμόσουν όσα προβλέπονται;

Θα απαντήσει κάποιος σε αυτό το ερώτημα και τι τελικά ισχύει με βάση το νομικό πλαίσιο λειτουργίας των Στρατιωτικών Αεροδρομίων Κοινής Χρήσης;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΑ

Τέλος δεν κατανοούμε την στάση του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών που για άλλη μια φορά σε Κοινοβουλευτική Ερώτηση, με συγκεκριμένα ερωτήματα, δεν δίνεται ΚΑΜΙΑ, ΕΝΤΕΛΩΣ ΚΑΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ και απλά κοινοποιούνται οι απαντήσεις των άλλων φορέων ΑΠΑ και ΥΠΑ.

Τελικά το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών έχει κάποια ευθύνη ή αρμοδιότητα σχετικά με την Πολιτική Αεροναυτιλία ή ΟΧΙ;

Αν δεν επιθυμούν να έχουν καμία αρμοδιότητα στο εν λόγω πεδίο γιατί δεν προχωρούν σε νομοθετική πρωτοβουλία τροποποίησης του Ν.4389/2016;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αγαπητές/οί συναδέλφισσες/οί,

η συγκεκριμένη στάση των αρμόδιων Υπουργείου – Φορέων μας απογοητεύει και μας σπρώχνει ολοένα και περισσότερο σε ενέργειες νομικής φύσεως, προκειμένου να διασφαλίσουμε την ηρεμία της εργασιακής καθημερινότητας των συναδέλφων μας.

Συνεχίζουμε όλοι μαζί, δυναμικά και με επιχειρήματα ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΩΣΗΣ!