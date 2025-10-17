Δυτικής Ελλάδα: Διπλή συνεδρίαση την ερχόμενη Τετάρτη, για το Περιφερειακό Συμβούλιο

Σε διπλή συνεδρίαση συνέρχεται την Τετάρτη 22Οκτωβρίου 2025 το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας.

Στις 15:00 θα πραγματοποιηθεί η 19η τακτική συνεδρίαση με πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη την τροποποίηση του προϋπολογισμού της ΠεριφέρειαςΔυτικής Ελλάδας έτους 2025, ενώ στις 16.00 θα ακολουθήσει η 5η ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας.

Οι συνεδριάσεις θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ενώ θα μεταδοθούν ζωντανά μέσω υπηρεσίας livestreaming, από το σύνδεσμο https://new.diavlos.grnet.gr/el/epresence-conference/6684

5η Πρόσκληση Λογοδοσίας_22.10.2025_signed-1

19η πρόσκληση_ΤΑΚΤΙΚΗ - ΜΙΚΤΗ_22.10.2025_signed-1