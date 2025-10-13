Δυτική Φραγκίστα Ευρυτανία: Ο άνθρωπος που κρατά ζωντανό τον τελευταίο νερόμυλο του χωριού

Στη Δυτική Φραγκίστα Ευρυτανίας, ο 80χρονος Χαράλαμπος συνεχίζει μια παράδοση αιώνων στον νερόμυλο του χωριού, έναν από τους τελευταίους που λειτουργούν σε όλη τη Στερεά Ελλάδα.

Από τον παππού στον πατέρα και τώρα στον ίδιο, ο μύλος του 1495 εξακολουθεί να αλέθει καλαμπόκι και σιτάρι με τη δύναμη του νερού.

Παράλληλα, ο Χαράλαμπος ασχολείται με την ξυλογλυπτική, φτιάχνοντας στο χέρι κουτάλες, γκλίτσες και ρόκες με τρόπο που λίγοι γνωρίζουν σήμερα. Μας μιλά για τα ξύλα, τα εργαλεία και τη σοφία που κουβαλά μια ολόκληρη ζωή στα βουνά.

Ένα ταξίδι στον χρόνο και στην παράδοση, μέσα από τον τελευταίο μυλωνά της Φραγκίστας και τα μυστικά της τέχνης του.

Δείτε το βίντεο του Greek Village Life: