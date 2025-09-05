Δυτική Ελλάδα: Θα περισσέψει κάτι μετά τη ΔΕΘ για τις πυρόπληκτες περιοχές;

Είμαστε σε εποχή ενόψει ΔΕΘ που η Κυβέρνηση «δίνει»… Ερωτηματικό ωστόσο παραμένει τι θα δώσει για τις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας.

Στους ανθρώπους που υπέστησαν ζημιές στις περιουσίες τους, αλλά και στους φορείς της περιοχής καθώς υπήρξαν ζημιές και σε δημόσιες υποδομές. Πέραν αυτών υπάρχει και η ανάγκη αντιπλημμυρικών – αντιδιαβρωτικών έργων.

Τις προάλλες ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης συναντήθηκε με τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση και τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο, παρουσιάζοντας την πλήρη αποτίμηση των ζημιών αλλά και ένα ολοκληρωμένο πλάνο έργων αποκατάστασης και θωράκισης της περιοχής.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα υπάρχει φυσικά στην Αχαΐα, καθώς εκεί οι πυρκαγιές είχαν τα μεγαλύτερα καταστρεπτικά αποτελέσματα. Ανάγκες όμως έχουν δημιουργηθεί και στην Αιτωλοακαρνανία. Το ζήτημα λοιπόν είναι αν η Κυβέρνηση θα είναι σε θέση να καλύψει το σύνολο των αναγκών ή αν όπως έχει συμβεί και σε άλλες περιπτώσεις θα καλυφτεί ένα μόνο μέρος των αναγκών και μάλιστα σε δόσεις… Ας ελπίσουμε μετά τη ΔΕΘ και τις εξαγγελίες για παροχές που θα γίνουν εκεί κάτι να περισσέψει για τις πυρόπληκτες περιοχές.

Τουλάχιστον με βάση την εμπειρία του παρελθόντος δεν υπάρχει ιδιαίτερη αισιοδοξία. Οι πυρόπληκτοι στην περιοχή του Ερυμάνθου θα έχουν πάρει ακόμη τις αποζημιώσεις για τις περσινές πυρκαγιές, ενώ στην Ηλεία οι παραγωγοί δεν έχουν πληρωθεί μέχρι σήμερα τιςαποζημιώσεις για τις ζημιές που υπέστησαν στο φυτικό κεφάλαιο από τις πυρκαγιές του 2021...

Εφημερίδα «Συνείδηση»