Δυτική Ελλάδα: Συνάντηση Άννας Μαστοράκου με τον Υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη

Συνάντηση της Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας, Άννας Μαστοράκου με τον Υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη

Με τον Υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, συναντήθηκε την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025, η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας, Άννα Μαστοράκου, στο Υπουργείο Υγείας, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας Περιφέρειας – Υπουργείου για την αντιμετώπιση κρίσιμων ζητημάτων υγείας που αφορούν τους πολίτες της Δυτικής Ελλάδας.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, τέθηκαν τα ακόλουθα θέματα:

• Δημιουργία ενιαίας ψηφιακής πλατφόρμας για τη διαχείριση των αιτήσεων των ιατρών αναφορικά με την απόκτηση ειδικότητας, ώστε να αρθούν τα εμπόδια και οι καθυστερήσεις που προκαλεί η εμπλοκή διαφορετικών υπηρεσιών.

• Θέσπιση κινήτρων για την προσέλκυση ιατρών σε κρίσιμες ειδικότητες, με στόχο τη στελέχωση των κενών θέσεων στο ΕΣΥ, ιδίως σε περιοχές με μεγάλες ανάγκες.

• Ένταξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο πρόγραμμα των Κινητών Μονάδων Υγείας (ΚΟΜΥ), προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες δυσκολίες πρόσβασης λόγω γεωγραφικής διασποράς, γήρανσης του πληθυσμού και χαμηλής πυκνότητας υγειονομικού προσωπικού.

• Έναρξη δράσης διαχείρισης οξέων εγκεφαλικών επεισοδίων στην κοινότητα, σε συνεργασία με την 6η Υγειονομική Περιφέρεια και τους Ιατρικούς Συλλόγους, με στόχο την άμεση ανταπόκριση και τον περιορισμό των συνεπειών στην υγεία των ασθενών.

• Ενίσχυση δράσεων με την Τοπική Αυτοδιοίκηση για την τοποθέτηση Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδωτών (AED) σε τοπικές κοινότητες, καθώς και εκπαίδευση πολιτών στην παροχή πρώτων βοηθειών και ΚΑΡΠΑ, με ιδιαίτερη έμφαση στις απομακρυσμένες περιοχές.

Μετά το τέλος της συνάντησης, η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας δήλωσε: «Καταθέσαμε προτάσεις ουσίας στον Υπουργό Υγείας, που απαντούν σε πραγματικές ανάγκες. Από την ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και τη στελέχωση του ΕΣΥ, μέχρι την πρόληψη και την εκπαίδευση των πολιτών. Η συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας είναι καθοριστική για να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό και ανθεκτικό σύστημα υγείας, προσβάσιμο σε κάθε γωνιά της Δυτικής Ελλάδας».