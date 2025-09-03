Δυτική Ελλάδα: Στο 8,2% η ανεργία το β’ τρίμηνο με μείωση μιάμισης μονάδας ετησίως

Στο 8,2% μειώθηκε η ανεργία στο β’ τρίμηνο στη Δυτική Ελλάδα, όπως αναφέρει η Εφημερίδα «Συνείδηση», με την ΕΛΣΤΑΤ να υπολογίζει την ετήσια μείωση της ανεργίας στη Δυτική Ελλάδα σε μιάμιση μονάδα.

Πτωτικά συνέχισε να κινείται το ποσοστό της ανεργίας κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025, εμφανίζοντας μείωση κατά 12% σε σύγκριση με ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ οι απασχολούμενοι ήταν αυξημένοι κατά 4%.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025: Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 411.722 άτομα, παρουσιάζοντας μείωση κατά 15,7% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και μείωση κατά 12%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Το ποσοστό ανεργίας το Β΄ τρίμηνο 2025 ανήλθε σε 8,6%, ενώ το ποσοστό ανεργίας κατά το προηγούμενο τρίμηνο (Α’ 2025) ήταν 10,4% και κατά το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους (Β’ 2024) ήταν 9,8%.

Το πέμπτο μικρότερο ποσοστό η Δυτική Ελλάδα

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ στη Δυτική Ελλάδα συνεχίζεται η έντονα πτωτική πορεία της ανεργίας, με αποτέλεσμα πλέον η περιοχή να έχει μεταξύ των 13 Περιφερειών της χώρας το πέμπτο μικρότερο ποσοστό ανεργίας, καθώς με εξαίρεση της νησιωτικές – τουριστικές Περιφέρειες (Κρήτη, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο), μόνο η Θεσσαλία έχει μικρότερο ποσοστό ανεργίας από τη Δυτική Ελλάδας.

Συγκεκριμένα στο β’ τρίμηνο του 2025 το ποσοστό της ανεργίας διαμορφώθηκε στη Δυτική Ελλάδα στο 8,2% με την ΕΛΣΤΑΤ να καταγράφει 250.000 απασχολούμενος, 22.200 ανέργους, αλλά και 291.000 άτομα εκτός εργατικού δυναμικού. Έτσι συνολικά το ποσοστό του εργατικού δυναμικού ανέρχεται σε 48,3%. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ανεργία σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο (9,7%) μειώθηκε μιάμιση ποσοστιαία μονάδα, φτάνοντας ιστορικό χαμηλό.

Βέβαια παραδοσιακά λόγω της έναρξης του τουρισμού πάντα καταγράφεται μια πτώση της ανεργίας κατά το β’ τρίμηνο κάθε χρονιάς. Ωστόσο στην περίπτωση της Δυτικής Ελλάδας, που κάθε άλλο παρά υπεραναπτυγμένο έχει τον τουριστικό της τομέα, αξίζει να σταθεί κανείς περισσότερο στην ετήσια πτώση της ανεργίας από το 9,7% στο 8,2%. Όπως επίσης και στο γεγονός ότι η Δυτική Ελλάδα έχει ανεργία μικρότερη από τον εθνικό μέσο όρο της ανεργίας, όταν πριν από μερικά χρόνια συγκαταλέγονταν στους πρωταθλητές της ανεργίας. Έτσι και τα νεότερα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ επιβεβαιώνουν ότι η «στροφή» της Δυτικής Ελλάδας προς το καλύτερο συνεχίζεται.

Χαοτικές διαφορές με ΔΥΠΑ

Επίσης, η ΕΛΣΤΑ ανακοίνωσε τις μηνιαίες εκτιμήσεις της για το δίμηνο Ιουνίου – Ιουλίου. Συγκεκριμένα τον Ιούνιο το ποσοστό της ανεργίας, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ ήταν στο 8,5%, ενώ τον μήνα Ιούλιο την υπολόγισε στο 8%.

Ωστόσο επικρατεί μια τεράστια απόσταση στα στοιχεία της ανεργίας της ΕΛΣΤΑΤ συγκριτικά με αυτά της ΔΥΠΑ, καθώς οι άνεργοι που καταμετρά η ΕΛΣΤΑΤ είναι λιγότεροι από τους μισούς που είναι εγγεγραμμένοι στη ΔΥΠΑ.

Συγκεκριμένα για τον Ιούλιο, οι άνεργοι σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ ήταν 380.885 άτομα, όταν τον ίδιο μήνα σύμφωνα με τη ΔΥΠΑ οι εγγεγραμμένοι άνεργοι ήταν 848.602 άτομα. Δηλαδή, η ΕΛΣΤΑΤ κατέγραψε μόνο το 45% των ανέργων που είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στη ΔΥΠΑ.

Τι εξήγηση δίνει η ΕΛΣΤΑΤ για το τι φταίει

Η ΕΛΣΤΑΤ υποστηρίζει ότι οι διαφορές μεταξύ της εγγεγραμμένης ανεργίας και εκείνης που υπολογίζεται με την έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ είναι διαχρονικές και ισχυρίζεται πως φταίει η μαύρη εργασία, δηλαδή, πως υπάρχουν άτομα που εργάζονται κρυφά, και δηλώνουν άνεργοι στη ΔΥΠΑ, ώστε να μην χάνουν επιδόματα.

Όμως το παράδοξο είναι, πώς αυτοί που εργάζονται κρυφά, και δηλώνουν άνεργοι σε έναν κρατικό φορέα (ΔΥΠΑ), την ίδια στιγμή να δηλώνουν πως εργάζονται, σε έναν άλλο κρατικό φορέα (ΕΛΣΤΑΤ). Υποστηρίζει επίσης η ΕΛΣΤΑΤ πως η λίστα των ανέργων της ΔΥΠΑ, δεν έχει επικαιροποιηθεί, και πως μπορεί μέσα σε αυτή να υπάρχουν άτομα που δεν είναι πλέον άνεργοι.

Δημήτρης Παπαδάκης - Εφημερίδα «Συνείδηση»