Δυτική Ελλάδα: Σημαντική θέση στην Παγκόσμια Κατάταξη για το Πανεπιστήμιο Πατρών

Το 2021

Σημαντική η θέση που έχει κατακτήσει το Πανεπιστήμιο Πατρών για το 2021 όπως καταδεικνύεται από το σύστημα QS World Ranking / Top Universities (http://www.topuniversities.com/), έναν από τους πλέον έγκριτους, σε παγκόσμιο επίπεδο, παρόχους πληροφοριών για την ανώτατη εκπαίδευση.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Πρυτανείας:Στο διεθνή πίνακα κατάταξης των Πανεπιστημίων που δημοσίευσε ανά θεματική περιοχή για το 2021 εξετάστηκαν 1.453 Πανεπιστήμια παγκοσμίως, σε 5 επιστημονικές περιοχές και 48 θεματικά πεδία. Ο συγκεκριμένος πίνακας βασίζεται σε μια σειρά από επιμέρους κριτήρια (academic and employer reputation, citations per paper and h-index), το καθένα από τα οποία υπολογίζεται με διαφορετική βαρύτητα. Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα βασίζονται σε απαντήσεις πάνω από 100.000 ακαδημαϊκών και 50.000 εργοδοτών, καθώς και από την ανάλυση επιστημονικών δημοσιεύσεων και βιβλιογραφικών παραπομπών από τη βιβλιομετρική βάση δεδομένων Scopus, απ’ όπου και ελήφθησαν υπόψη δεδομένα πενταετίας. Βαθμολογήθηκαν 35 θεματικά πεδία του Πανεπιστημίου Πατρών και κατετάγησαν τα 13 ως ακολούθως βλέπε link: https://www.upatras.gr/el/node/9982

