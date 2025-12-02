Δυτική Ελλάδα: «Σε ομηρία οι επικουρικοί» – Προειδοποίηση για παράλυση των Κέντρων Υγείας

Ανακοίνωση εξέδωσε ο Σύλλογος Εργαζομένων στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου, με την οποία καταγγέλλει την αβεβαιότητα και την ομηρία των επικουρικών υπαλλήλων, προειδοποιώντας για παράλυση των Κέντρων Υγείας στη Δυτική Ελλάδα.

Η ανακοίνωση:

Ένας ακόμα χρόνος, στην ίδια περίπου περίοδο, βρίσκει πολλούς από εμάς με το ίδιο αίσθημα ομηρίας και ανασφάλειας. Οι συνάδελφοι μας επικουρικοί εργαζόμενοι του Υπουργείου Υγείας των οποίων οι συμβάσεις ολοκληρώνονται στο τέλος του έτους για μια ακόμη φορά βρίσκονται σε αναμονή.

Είναι αυτοί οι οποίοι, κατά γενική εκτίμηση και ομολογία, αν λείψουν σήμερα από τις υπηρεσίες τους, δεκάδες Κέντρα Υγείας αλλά και η ίδια η διοίκηση της Υγειονομικής Περιφέρειας κυριολεκτικώς θα παραλύσουν.

Την ίδια ώρα που ολοκληρώνονται νέες προσλήψεις επικουρικού προσωπικού με διετείς συμβάσεις, εκατοντάδες ήδη εργαζόμενοι δεν γνωρίζουν αν θα ανανεωθούν οι συμβάσεις τους και με πόση διάρκεια.

Είναι αυτή η αβεβαιότητα που ήδη έχει προκαλέσει αποχωρήσεις, ενώ η μη εκδήλωση ενδιαφέροντος για θέσεις που έχουν προκηρυχθεί είναι πλέον υπαρκτή κατάσταση, καθώς η απασχόληση στον δημόσιο τομέα των καθηλωμένων απολαβών και της απαξιωτικής αναξιοκρατίας έχει πάψει να είναι ελκυστική. Παρ’ όλα αυτά και ενώ οι οι συνάδελφοι επικουρικοί υπάλληλοι, ως εργαζόμενοι με πολυετή εργασία, είναι στην πλειοψηφία τους αναντικατάστατα γρανάζια της λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας, συνεχίζουν να αντιμετωπίζονται έτσι. Χωρίς την έγκαιρη ανανέωση των συμβάσεων τους και χωρίς έναν ικανό χρόνο ανανέωσης τουλάχιστον δύο ετών και άνω στερούνται της δυνατότητας επαγγελματικού, προσωπικού και οικογενειακού προγραμματισμού, δεν δικαιούνται κρίση και ανταμοιβή (bonus) παραγωγικότητας, συμμετέχουν ως μέλη και εκλογείς στις συλλογικές διαδικασίες μας αλλά πρακτικά δεν μπορούν να είναι αιρετοί και εκπρόσωποι των επί χρόνια συναδέλφων τους.

Ο Σύλλογος Εργαζομένων στην Πρωτοβάθμια Φροντίδας Υγείας Δυτ. Ελλάδας, Πελοποννήσου και υπαλλήλων της διοίκησης της 6 ης Υγειονομικής Περιφέρειας, καλεί προσωπικά τον πρωθυπουργό και την ηγεσία του υπουργείου υγείας να αποκαταστήσουν την αδικία και να διασφαλίσουν τη συνέχεια και την υψηλή παραγωγικότητα στις μονάδες και τις θέσεις που καλύπτουν οι συνάδελφοι επικουρικοί υπάλληλοι . Όταν μετά από δέκα χρόνια δεν έχουν συσταθεί καν οργανισμοί και αντίστοιχα οργανογράμματα για τα Κέντρα Υγείας και δεν έχουν τροποποιηθεί με προσθήκες αυτά των διοικήσεων των Υ.Πε., η υπόσχεση για αποκατάσταση μέσω ενισχυμένης συμμετοχής σε προκηρύξεις περιορισμένων θέσεων φαντάζει ως κοροϊδία.

Καλούμε επίσης όλα τα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης να αναλάβουν ευθύνη και να δεσμευθούν όλα στην υποστήριξη του αιτήματος μας για την έγκαιρη, διετούς διάρκειας τουλάχιστον ανανέωση των συμβάσεων εργασίας.

Σε μια σύγχρονη δημοκρατία του 21ου αιώνα, σε ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας το οποίο καθημερινά κλυδωνίζεται και απαξιώνεται, το καθεστώς ομηρίας, ανισότητας και απαξίωσης των συναδέλφων πέρα από απαράδεκτο, απειλεί με διαλυτικούς κινδύνους το ίδιο το δημόσιο σύστημα