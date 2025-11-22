Δυτική Ελλάδα: Σχέδια επί σχεδίων από το ΥΠΕΝ, αλλά στο 15,3% η ενεργειακή ένδεια

Παρά τα θεωρητικά σχέδια του ΥΠΕΝ για την καταπολέμηση της ενεργειακής ένδειας, στη Δυτική Ελλάδα το 15,3% των νοικοκυριών παραμένει ευάλωτο, με καθυστερήσεις σε προγράμματα όπως ο «Απόλλων» και αδιευκρίνιστα ζητήματα σύνδεσης των ΟΤΑ.

Σε δημόσια διαβούλευση έθεσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας το νέο επικαιροποιημένο σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της ενεργειακής ένδειας. Ένα σχέδιο στο οποίο -θεωρητικά τουλάχιστον- θα βασιστεί τα επόμενα χρόνια η πολιτική στήριξης των ευάλωτων νοικοκυριών.

Ωραία τα θεωρητικά σχέδια του Υπουργείου και της Κυβέρνησης γενικότερα ωστόσο λείπουν οι πράξεις και το αποτέλεσμα… Και αυτό γιατί, για παράδειγμα, το πρόγραμμα «Απόλλων» που εξαγγέλθηκε πριν από δύο χρόνια και υποτίθεται ότι θα στήριζε τα ευάλωτα νοικοκυριά παρέχοντάς τους σχεδόν δωρεάν ρεύμα δεν έχει προχωρήσει και η χρηματοδότηση που αρχικά είχε εξασφαλιστεί από το Ταμείο Ανάκαμψης «χάθηκε», καθώς το έργο απεντάχθηκε, αφού δεν επρόκειτο να πιάσει το σφιχτό χρονοδιάγραμμα του Ταμείου.

Για την ιστορία και μόνο να αναφέρουμε ότι με βάση τα στοιχεία που επικαλείται το ίδιο σχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στη Δυτική Ελλάδα το 15,3% των νοικοκυριών βρίσκεται στο φάσμα της ενεργειακής ένδειας. Ενώ όσον αφορά την ενεργειακή ένδεια των δήμων και των περιφερειών της χώρας και το ζήτημα των ενεργειακών κοινοτήτων των ΟΤΑ, ας μη μιλήσουμε καλύτερα, γιατί ιδίως στη Δυτική Ελλάδα, αυτό είναι ένα θέμα πολύ «πονεμένο», κρίνοντας από το γεγονός ότι περιμένουμε τους όρους σύνδεσης εδώ και τουλάχιστον ένα χρόνο. Βέβαια το ζήτημα με τους ΟΤΑ δεν έχει τοπικό χαρακτήρα, η ενεργειακή κρίση φόρτωσε στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης συσσωρευμένα χρέη 550 εκατ. ευρώ προς τη ΔΕΗ…

Εφημερίδα «Συνείδηση»