Δυτική Ελλάδα: Πτωτικά συνεχίζει το λιανεμπόριο - Προσδοκίες για ελαφρύνσεις από τη ΔΕΘ

Πτωτικά συνεχίζει το λιανεμπόριο στη Δυτική Ελλάδα, όπως αναφέρει η Εφημερίδα «Συνείδηση», με τον κλάδο να περιμένει μέτρα ελάφρυνσης από το «καλάθι» της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ).

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

Οι «μικρές» επιχειρήσεις στο λιανικό εμπόριο «είδαν» τον κύκλο εργασιών τους να μειώνεται το β’ τρίμηνο του έτους

Υπό πίεση βρίσκονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον λιανικό εμπόριο, όπως άλλωστε το σύνολο αυτού του μεγέθους των εταιρειών σε όποιον κλάδο κι αν δραστηριοποιούνται. Έχοντας μεταξύ άλλων ως «βαρίδια» την έλλειψη ρευστότητας, το ενεργειακό κόστος, τη δυσκολία πρόσβασης στη χρηματοδότηση, αλλά και δυσχέρειες στην υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών για τον μετασχηματισμό τους, αναζητούν μέσα στον αγώνα επιβίωσης και το δρόμο της ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ στο σύνολο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον τομέα του λιανικού εμπορίου, ο κύκλος εργασιών το δεύτερο τρίμηνο του 2025 σημείωσε μείωση 0,7% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2024. Πτώση που προήλθε από τις μικρές επιχειρήσεις.

Επίσης, στο σύνολο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του τομέα λιανικού εμπορίου, χωρίς τους κλάδους οχημάτων, τροφίμων και καυσίμων, ο τζίρο το δεύτερο τρίμηνο του 2025 μειώθηκε κατά 0,9% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2024. Μείωση που και πάλι προήλθε από την πτώση του τζίρου των μικρών επιχειρήσεων. Ανά μέγεθος επιχείρησης στο δεύτερο τρίμηνο του έτους, η μεγάλη πτώση 4,7% καταγράφεται στον κύκλο εργασιών των μικρών επιχειρήσεων. Τέλος, μόνο οι μεσαίες επιχειρήσεις είδαν τον κύκλο εργασιών τους να αυξάνεται κατά 3,6% το δεύτερο τρίμηνο του 2025…

Η ΕΛΣΤΑΤ δεν παρέχει στοιχεία ανά περιφέρεια και ανά μέγεθος επιχείρησης, ωστόσο δεν είναι καθόλου δύσκολο να φανταστεί κανείς τι συμβαίνει στη Δυτική Ελλάδα, όταν στο σύνολο του λιανικού εμπορίου το β’ τρίμηνο καταγράφεται οριακή πτώση στο τζίρο κατά 0,4%, όταν συνολικά στη χώρα ο κλάδος αύξησε το τζίρο του την περίοδο αυτή 2,5%.

Εξάλλου, όλα τα μηνύματα της αγοράς ιδίως από το παραδοσιακό λιανεμπόριο (χωρίς δηλαδή τους κλάδους τροφίμων και καυσίμων) κατατείνουν στο γεγονός ότι υπάρχει μια συνεχιζόμενη και σημαντική πτώση στο τζίρο. Αν συνυπολογίσει κανείς τον πληθωρισμό, τότε αυτή η πτώση είναι ακόμη πιο επιδραστική στη βιωσιμότητα πολλών μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, από τις οποίες απαρτίζεται εν γένει η τοπική οικονομία.

Στο Αγρίνιο, για παράδειγμα, πρόσφατα ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών του Δήμου Αγρινίου εξέφρασε τον προβληματισμό του για τη τη μειωμένη κίνηση κατά την τρέχουσα περίοδο των θερινών εκπτώσεων.

«Η εξέλιξη αυτής της περιόδου έρχεται να προστεθεί σε όλο το προηγούμενο δύσκολο διάστημα για την αγορά, όπου παρατηρείται συνεχής πτώση τζίρου και αυξημένα λειτουργικά έξοδα, με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις της να κινδυνεύουν να χάσουν ακόμη μια ευκαιρία για να αποκτήσουν ρευστότητα που είναι απαραίτητη για την συνέχεια» ανέφερε χαρακτηριστικά ο ΣΕΕΔΑ τονίζοντας την ανάγκη στήριξης και ενίσχυσης των φυσικών καταστημάτων από την Πολιτεία κυρίως με μέτρα ανακούφισης «για να μπορέσουν να επιβιώσουν και να παραμείνουν ανταγωνιστικά στην αγορά».

Οι θεσμικοί φορείς των μικρομεσαίων επιχειρήσεων κατ’ επανάληψη έχουν θέσει προς την Κυβέρνηση τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και έχουν βάλει στο τραπέζι μια σειρά από αιτήματα του κλάδου, που μέχρι σήμερα δεν έχουν υλοποιηθεί. Εκτιμούν μάλιστα ότι η κυβέρνηση ουσιαστικά έχει ακολουθήσει πολιτικές εξοβελισμού της μικρής επιχειρηματικότητας και την καλούν να αλλάξει ρότα, με μέτρα που θα ελαφρύνουν τα βάρη που σήμερα αντιμετωπίζουν οι μικρές επιχειρήσεις.

Έτσι για άλλη μια φορά ο κλάδος αναμένει εν όψει της ΔΕΘ να έχει συμπεριληφθεί στο πακέτο μέτρων της Κυβέρνησης, με την ελπίδα πως αυτή τη φορά δεν εισπράξει κάτι περισσότερο από την αναγνώριση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει.

Δημήτρης Παπαδάκης - Εφημερίδα «Συνείδηση»