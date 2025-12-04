Δυτική Ελλάδα: Παρουσία Λιβάνιου η κοινή συνεδρίαση των Περιφερειακών ενώσεων Δήμων

Παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών, Θοδωρή Λιβάνιου πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα η κοινή συνεδρίαση – συνάντηση εργασίας των Περιφερειακών ενώσεων Δήμων Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων.

Η ανακοίνωση:

Πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025 κοινή συνεδρίαση – συνάντηση εργασίας των Περιφερειακών ενώσεων Δήμων Δυτικής Ελλάδας και

Ιονίων Νήσων, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών κ. Θ. Λιβάνιου, στο αμφιθέατρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρας, με αντικείμενο το νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στη συνάντηση έδωσε το παρόν και ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ. Νεκτάριος Φαρμάκης, ο οποίος παρενέβη καταθέτοντας τους δικούς του προβληματισμούς και προτάσεις. Επίσης παραβρέθηκε εκ μέρους της ΚΕΔΕ ο Αντιπρόεδρος και Δήμαρχος Αγρινίου κ. Γ. Παπαναστασίου και ο Γ.Γ. κ. Δ. Καφαντάρης καθώς και οι Γ.Γ. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κ. Δ. Κατσαρός και Αττικής κ. Γ. Ζαφειρόπουλος.

Η συμμετοχή των Δημάρχων και των μελών των Δ.Σ. στο διάλογο που έχει ξεκινήσει για το νέο Κώδικα της Τ.Α. ήταν καθολική. Οι Πρόεδροι των ΠΕΔ κ.κ. Παπαδόπουλος και Στασινόπουλος, έκαναν μια πρώτη στοχευμένη προσέγγιση και προτάσεις επί όλων των κεφαλαίων του νέου Κώδικα.

Ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Θ. Λιβάνιος προέβη σε μία συνοπτική και εστιασμένη παρουσίαση των διατάξεων του Νέου Κώδικα, τονίζοντας ότι οι όποιες προτάσεις είναι ευπρόσδεκτες, ο διάλογος είναι ανοικτός και καθόρισε το πλαίσιο της διαβούλευσης καθώς και το χρονοδιάγραμμα της τελικής του ψήφισης.

Το λόγο έλαβαν πολλοί Δήμαρχοι και μέλη των ΔΣ από τις δύο Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων, καταθέτοντας πλήθος εποικοδομητικών προτάσεων για τη βελτίωση του αρχικού σχεδίου, αλλά ταυτόχρονα εκθέτοντας τους προβληματισμούς τους από την έλλειψη πόρων σχετικά με τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, το νέο εκλογικό σύστημα, τη συμμετοχή της πρωτοβάθμιας Τ.Α. στον αναπτυξιακό σχεδιασμό, την καταστατική θέση των αιρετών, την διάθεση πόρων για το δίκαιο αίτημα της Τ.Α. σχετικά με την ΔΗΜΟΤΙΚΉ ΟΔΟΠΟΙΊΑ και την επικάλυψη των μεταβιβαζόμενων αρμοδιοτήτων.

Ο διάλογος θα συνεχιστεί με ορόσημα τα παρακάτω:

Την έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2025 στην αγορά «ΑΡΓΥΡΗ» και ώρα 14:00.

Την συμμετοχή στην κινητοποίηση της ΚΕΔΕ στην Αθήνα την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 12:00, έξω από τη Βουλή, με ταυτόχρονο κλείσιμο των Δήμων

Την συμμετοχή στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ την επόμενη ημέρα Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025 στο Ξενοδοχείο «ΚΑΡΑΒΕΛ» και ώρα 9:30π.μ.

Για οποιαδήποτε νεότερη εξέλιξη, η ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας θα σας κρατάει ενήμερους, τηρώντας με συνέπεια τις συλλογικές της αποφάσεις.