Δυτική Ελλάδα: Ούτε «Απόλλωνας», ούτε και η Ενεργειακή Κοινότητα;

Σε στασιμότητα παραμένουν το πρόγραμμα «Απόλλων» και η Ενεργειακή Κοινότητα της Δυτικής Ελλάδας, καθώς η υπογραφή της ΚΥΑ καθυστερεί και η χρηματοδότηση μέσω Ταμείου Ανάκαμψης έχει απενταχθεί.

Την εβδομάδα του στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ο Σταύρος Παπασταύρου την κλείνει με συναντήσεις που πραγματοποιεί με βουλευτές και αυτοδιοικητικούς κάθε Παρασκευή.

Στην αρχή της εβδομάδας βέβαια ο Υπουργός ασχολείται με ενεργειακά – γεωπολιτικά θέματα (Chevron, καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου) σε βαθμό που να θυμίζουν οι δηλώσεις του συχνά Υπουργό Εξωτερικών και όχι Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φτάνει όμως μια μέρα απασχόλησης μετά τα εγχώρια ζητήματα;

Το λέμε αυτό γιατί διαβάσαμε στις παραπολιτικές στήλες του αθηναϊκού Τύπου, πως την περασμένη Παρασκευή, ανάμεσα στους άλλους που πέρασαν την πόρτα του κτιρίου της Μεσογείων ήταν και ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Και όταν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας πηγαίνει στο ΥΠΕΝ το βέβαιο είναι ότι θα συζητήσει το ζήτημα της ενεργειακής κοινότητας της Περιφέρειας σε συνεργασία με τους Δήμους και τα ΤΟΕΒ της περιοχής.

Αποτέλεσμα βέβαια δεν έχει βγει μέχρι τώρα, ούτε από τον προκάτοχο του Στ. Παπασταύρου, Θ. Σκυλακάκη, ούτε από τωρινό Υπουργό, καθώς η ΚΥΑ για τους όρους σύνδεσης βρίσκεται σε εκκρεμότητα εδώ και ένα χρόνο. Και στην παρούσα φάση τα πράγματα είναι περισσότερο περιπεπλεγμένα, γιατί απεντάχθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης τα χρήματα που είχαν ενταχθεί για το κυβερνητικό ενεργειακό πρόγραμμα «Απόλλων», που πρώτα και κύρια υπόσχεται φθηνό ρεύμα για τα ευάλωτα νοικοκυριά.

Το πρόγραμμα λέγεται πως δεν έχει εγκαταλειφτεί και πως αναζητούνται πόροι μέσω ΕΣΠΑ για

να προχωρήσει… Πάντως αυτή την στιγμή «Απόλλων» δεν υπάρχει. Και δεν υπάρχει ούτε η Ενεργειακή Κοινότητα των φορέων της Δυτικής Ελλάδας, επειδή έτσι θέλει το Υπουργείο...

Αν υπογράφονταν η ΚΥΑ το έργο είναι έτοιμο να προχωρήσει και έχει εξασφαλισμένο μέρος της χρηματοδότησής του από ΕΣΠΑ της Περιφέρειας.

Αν πάντως στην επόμενη επιτροπή παρακολούθησης του ΕΣΠΑ Δυτικής Ελλάδας, όταν ο εκπρόσωπος της DG REGIO Κάρστεν Ράσμουσεν, ρωτήσει ξανά τον Περιφερειάρχη «τι γίνεται με τα χρήματα που έχετε δεσμεύσει για το σκοπό αυτό», καλό θα ήταν ο Περιφερειάρχης να τον στείλει στη Μεσογείων και στο Στ. Παπασταύρου για να πάρει απαντήσεις.

Γιατί, ειλικρινά δεν ξέρω τι θα απαντούσε ο αρμόδιος Υπουργός, όταν ένας ευρωπαίος αξιωματούχος τον ρωτούσε «πως τα κατάφερες έτσι καμάρι μου, ούτε «Απόλλωνας», ούτε και η Ενεργειακή Κοινότητα της Περιφέρειας;»

Εφημερίδα «Συνείδηση»