Δυτική Ελλάδα: Ομόφωνη έγκριση του έργου μεταφοράς μαθητών σε έκτακτη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής

Με σκοπό την όσο το δυνατόν καλύτερη προετοιμασία της νέας Σχολικής χρονιάς, ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Χαράλαμπος Μπονάνος, συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής με μοναδικό θέμα την έγκριση ανάθεσης του έργου της μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2025 – 2026, κατόπιν και των σχετικών εισηγήσεων του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, Αθανάσιου Μαυρομμάτη, του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ηλείας, Νικόλαου Κοροβέση και του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου, Νικόλαου Κατσακιώρη.

Η συνεδρίαση που έλαβε χώρα την Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2025, ολοκληρώθηκε με ομόφωνη ψήφιση των σχετικών εισηγήσεων, ώστε η μεταφορά των μαθητών να ξεκινήσει έγκαιρα και ομαλά και στις τρεις Περιφερειακές Ενότητες (Αχαΐας, Ηλείας, Αιτωλοακαρνανίας).

Ο κ. Μπονάνος, στο μήνυμά του επισημαίνει: «Για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας η μεταφορά των μαθητών αποτελεί βασική προτεραιότητα και για το λόγο αυτό εργαζόμαστε άοκνα ώστε έγκαιρα να ξεπερνιούνται τυχόν εμπόδια και επιλύονται σύντομα τα προβλήματα που τυχόν προκύπτουν».

Σημειώνεται πως το κόστος του ανωτέρω μεταφορικού έργου, προϋπολογισμού άνω των 28,5 εκατομμυρίων ευρώ (και για τις τρεις Π.Ε.), καλύπτεται εξ ολοκλήρου από πόρους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.