Δυτική Ελλάδα: Ομόφωνη έγκριση του έργου μεταφοράς μαθητών σε έκτακτη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής

Με σκοπό την όσο το δυνατόν καλύτερη προετοιμασία της νέας Σχολικής χρονιάς, ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Χαράλαμπος Μπονάνος, συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής με μοναδικό θέμα την έγκριση ανάθεσης του έργου της μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2025 – 2026,
Με σκοπό την όσο το δυνατόν καλύτερη προετοιμασία της νέας Σχολικής χρονιάς, ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Χαράλαμπος Μπονάνος, συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής με μοναδικό θέμα την έγκριση ανάθεσης του έργου της μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2025 – 2026, κατόπιν και των σχετικών εισηγήσεων του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, Αθανάσιου Μαυρομμάτη, του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ηλείας, Νικόλαου Κοροβέση και του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου, Νικόλαου Κατσακιώρη.

Η συνεδρίαση που έλαβε χώρα την Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2025, ολοκληρώθηκε με ομόφωνη ψήφιση των σχετικών εισηγήσεων, ώστε η μεταφορά των μαθητών να ξεκινήσει έγκαιρα και ομαλά και στις τρεις Περιφερειακές Ενότητες (Αχαΐας, Ηλείας, Αιτωλοακαρνανίας).

Ο κ. Μπονάνος, στο μήνυμά του επισημαίνει: «Για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας η μεταφορά των μαθητών αποτελεί βασική προτεραιότητα και για το λόγο αυτό εργαζόμαστε άοκνα ώστε έγκαιρα να ξεπερνιούνται τυχόν εμπόδια και επιλύονται σύντομα τα προβλήματα που τυχόν προκύπτουν».

Σημειώνεται πως το κόστος του ανωτέρω μεταφορικού έργου, προϋπολογισμού άνω των 28,5 εκατομμυρίων ευρώ (και για τις τρεις Π.Ε.), καλύπτεται εξ ολοκλήρου από πόρους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Η εξάπλωση της ευλογιάς προβάτων βυθίζει σε απόγνωση τους κτηνοτρόφους της Θεσσαλίας, με δεκάδες και εκατοντάδες ζώα να θανατώνονται καθημερινά.

Ευλογιά προβάτων στη Θεσσαλία: 1.200 κοπάδια σε κίνδυνο – Χάθηκαν ήδη πάνω από 30.000 ζώα

Η εξάπλωση της ευλογιάς προβάτων βυθίζει σε απόγνωση τους κτηνοτρόφους της Θεσσαλίας, με δεκάδες και εκατοντάδες ζώα να θανατώνονται καθημερινά.

11 Σεπ 2025

Ετικέτες: Δυτικη Ελλαδα, μεταφορά μαθητών

Θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του Αγρινίου και της Αιτωλοακαρνανίας;