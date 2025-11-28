Δυτική Ελλάδα: Οι κρίσιμες 40 μέρες για το λιανεμπόριο

Το λιανεμπόριο στη Δυτική Ελλάδα εισέρχεται σε ένα κρίσιμο 40ήμερο, καθώς μετά τη μείωση του τζίρου στο τρίτο τρίμηνο του 2025 επιχειρεί να περιορίσει τις απώλειες ενόψει Black Friday και εορτών, όπως αναφέρει η Εφημερίδα «Συνείδηση».

Τη δύσκολη πραγματικότητα που βιώνουν οι επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου επιβεβαίωσαν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το τρίτιο τρίμηνο του 2025. Ο κύκλος εργασιών του κλάδου πανελλαδικά κατέγραψε αύξηση 3% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2024, ενώ το παραδοσιακό λιανεμπόριο, δηλαδή χωρίς τους κλάδου οχημάτων, τροφίμων και καυσίμων, σημείωσε αύξηση 2,8%. Σημειωτέον ότι μιλάμε για το τρίτο τρίμηνο, δηλαδή μια περίοδο που περιλαμβάνει το διάστημα των θερινών εκπτώσεων, με την πλειονότητα των εμπορικών καταστημάτων να δηλώνουν ότι κατέγραψαν χειρότερες πωλήσεις κατά τη διάρκεια των θερινών εκπτώσεων. Παράλληλα, μια αύξηση στο τζίρο των καταστημάτων κοντά στα επίπεδα του πληθωρισμού (3,1% είναι η εκτίμηση της Τράπεζας της Ελλάδας για φέτος) δεν σημαίνει τίποτα ιδίως για τις μικρές επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου, καθώς απορροφάται από τα αυξημένα λειτουργικά κόστη.

Πολύ πιο δύσκολα είναι τα πράγματα για το λιανεμπόριο στη Δυτική Ελλάδα, καθώς εν αντιθέσει μια άλλες περιοχές της χώρας στη Δυτική Ελλάδα το σύνολο του κλάδου κατέγραψε μείωση στο τζίρο του το γ’ τρίμηνο του 2025 κατά 0,2%. Ενώ το παραδοσιακό λιανεμπόριο (χωρίς δηλαδή τρόφιμα και καύσιμα) καταγράφηκε μια οριακή αύξηση στο τζίρο κατά 0,9%. Αριθμοί που επιβεβαιώνουν το απογοητευτικό ταμείο του κλάδου την περίοδο των εκπτώσεων και μεσούσης της τουριστικής περιόδου, αφού μιλάμε για το τρίτο τρίμηνο της χρονιάς.

Επίσης αξιοσημείωτο είναι ότι ενώ πανελλαδικά η ΕΛΣΤΑΤ κατέγραψε αύξηση στο τζίρο του κλάδου κατά 3%, «οδηγοί» αυτής της αύξησης ήταν η Αθήνα και Θεσσαλονίκη με αύξηση 4,8 και 3,7% αντίστοιχα. Εκτός από τη Δυτική Ελλάδα, άλλες σε ακόμη πέντε Περιφέρειες της χώρας ο τζίρος είχε αρνητικό πρόσημο και σε μερικές ακόμη οι αυξήσεις ήταν οριακές π.χ. 0,2% στην Πελοπόννησο, 0,6% στη Στερεά Ελλάδα. Υπενθυμίζεται ότι το παραδοσιακό λιανεμπόριο στη Δυτική Ελλάδα βιώνει από πέρυσι «κεσάτια» στα ταμεία του, καθώς ο κλάδος γνώρισε καθ’ όλη τη διάρκεια του 2024 μείωση 1,2% στο τζίρο του.

Προσδοκίες και ανασφάλειες

Ο κλάδος του λιανεμπορίου, ακριβώς λόγω της συνεχούς πτώσης του τζίρου ιδίως στην επαρχία, μπαίνει σε ένα κρίσιμο 40ήμερο για το ταμείο του κλάδου. Η επερχόμενη εορταστική περίοδος των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς και το τελευταίο 10ήμερο περίπου του Νοεμβρίου λόγω των προσφορών της Black Friday, είναι μια ευκαιρία που δημιουργεί προσδοκίες για τις επιχειρήσεις. Και αυτό γιατί την περίοδο αυτή για πολλούς επιμέρους κλάδους του λιανεμπορίου πραγματοποιείται μέχρι και το 30%-40% των συνολικών ετήσιων πωλήσεων.

Πίσω, όμως, από το χαμόγελο των προσδοκιών συσσωρεύονται αρκετές ανασφάλειες, ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων έχει αυξηθεί σημαντικά. Ενοίκια, μισθοί, ενέργεια και προμήθειες πιέζουν τα περιθώρια κερδοφορίας, ενώ η αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών παραμένει ασθενής σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, δημιουργώντας μια δύσκολη εξίσωση για κάθε επιχείρηση που από τη μια θέλει να πείσει το κοινό με γενναίες εκπτώσεις, αλλά από την άλλη δεν θέλει να θέσει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητά της.

Δημήτρης Παπαδάκης – Εφημερίδα «Συνείδηση»