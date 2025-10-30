Δυτική Ελλάδα: Οι αποφάσεις του Δ.Σ. της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων στη χθεσινή συνεδρίαση

Συνεδρίασε την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου το Δ.Σ. της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας και σε σχετική ενημέρωση κάνει γνωστές τις αποφάσεις που πήρε.

Συγκεκριμένα:

1. Εξουσιοδότησε ΟΜΟΦΩΝΑ τον Πρόεδρο της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας κ. Αθανάσιο Παπαδόπουλο – Δήμαρχο Καλαβρύτων, όπως κατά την ομιλία – παρέμβασή του στο

ετήσιο συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Αλεξανδρούπολη 6-8/11/2025 αναφερθεί διεξοδικά και κατά κύριο λόγο στην αντιμετώπιση του ελλείματος συντήρησης της δημοτικής

οδοποιίας καθώς και στην ανάγκη ύπαρξης ειδικού προγράμματος χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών για αυτό, πράγμα το οποίο αποτελεί αναγκαία

προϋπόθεση για τη βιώσιμη λειτουργία των ΟΤΑ και την ποιότητα ζωής των δημοτών, κύρια στις ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές.

Εννοείται ότι οι θέσεις της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας για τα πάγια αιτήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (οικονομικά, συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, θεσμικά,

περιβάλλον, ενέργεια, ψηφιοποίηση Δήμων, απορρίμματα, κοινωνική πολιτική, κοινωνική συνοχή, υγεία, ισότητα, ορεινότητα κ.ά.) παραμένουν πάντοτε επίκαιρες

και αδιαπραγμάτευτες.

Επίσης εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος στο ετήσιο συνέδριο να καταθέσει ψήφισμα – διαμαρτυρία για το κλείσιμο καταστημάτων των ΕΛΤΑ στη Δυτικής Ελλάδα, καθώς

και να εκφράσει την έντονη διαμαρτυρία του για την αφαίμαξη θεσμοθετημένων πόρων που αποδίδονται από παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας στους

ΟΤΑ που σήμερα ανέρχονται στο ποσοστό του 50% και προβλέπεται σε πρόσφατο σχέδιο προκειμένου να αποδοθούν αλλού.

2. Έλαβε απόφαση που ταυτίζεται απολύτως με την υπ’ αριθ. 123/2025 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας ενάντια στον ορισμό χώρου

υγειονομικής ταφής νεκρών ζώων και ζωικών υποπροϊόντων στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας και συγκεκριμένα στο χώρο του ΧΥΤΑ Φλόκα, μετά από σχετική αυθαίρετη

απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων και αφορά την μεταφορά και την καύση νεκρών ζώων από τις

πυρκαγιές που έπληξαν θανάσιμα τους κτηνοτρόφους της περιοχής, απαιτώντας η μεταφορά και η καύση να πραγματοποιείται όπως σήμερα, δηλαδή με πιστώσεις της

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και εκτός Περιφέρειας, διεκδικώντας και στηρίζοντας το αίτημα για επιχορήγηση της Περιφέρειας στο συγκεκριμένο ζήτημα. Επισημαίνουμε

τέλος ότι η ταφή στον συγκεκριμένο χώρο ενέχει σοβαρούς υγειονομικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους και αποτελεί κατάφορη παραβίαση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων της εγκεκριμένης άδειας λειτουργίας του ΧΥΤΑ Φλόκα.

3. Στη συνέχεια ενημέρωσης των νομικών ενεργειών που έχουν γίνει αναφορικά με την εξέλιξη της προσφυγής της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας προς την Κτηματική Υπηρεσία

Αχαΐας, που αφορά την ακύρωση της παραχώρησης σε ιδιώτη τμήματος αιγιαλού στην παραλία Καλογριάς – η οποία ανήκει στην ΕΤΑΔ, έλαβε απόφαση να

υποστηρίξει έτι περαιτέρω όλες τις προβλεπόμενες νομικές ενέργειες, από κοινού με το Δήμο Δυτικής Αχαΐας, προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα στοιχεία, ώστε να

δρομολογηθεί η οριστική διαδικασία κατοχύρωσης του δημόσιου χαρακτήρα της έκτασης που πλήττεται καίρια από την απόφαση της παραχώρησης της κυριότητας

35 στρεμμάτων σε ιδιώτη.

4. Μετά από εισήγηση του Αντιπροέδρου της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας κ. Θεόδωρου Μπαρή – Δημάρχου Ερυμάνθου – υιοθέτησε ομόφωνα ψήφισμα – διαμαρτυρία για το

κλείσιμο των καταστημάτων που μεθοδεύει η διοίκηση των ΕΛΤΑ σε όλους τους Δήμους της Δυτικής Ελλάδας, πράγμα που θα έχει οδυνηρές συνέπειες για την

πρόσβαση χιλιάδων πολιτών σε βασικές ταχυδρομικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, θα επιβαρύνει οικονομικά και χρονικά τους κατοίκους οι οποίοι θα

αναγκάζονται να μετακινούνται δεκάδες χιλιόμετρα για απλές συναλλαγές και θα εντείνει την ερήμωση της υπαίθρου, υπονομεύοντας ταυτόχρονα τις προσπάθειες

συγκράτησης του πληθυσμού στις τοπικές κοινωνίες.

5. Ασχολήθηκε αναλυτικά με τις επιπτώσεις στην κτηνοτροφία από τις ασθένειες της ευλογιάς και του καταρροϊκού πυρετού και αποφάσισε να στείλει επιστολές στους

Δήμους που έχουν πρόβλημα, ώστε να υπάρξει κατά το δυνατόν ακριβής εκτίμηση καταγραφής των ζημιών και συνολική αντιμετώπιση του θέματος εκ μέρους των

εμπλεκόμενων φορέων και Υπουργείων.

6. Έλαβε απόφαση για τη συμμετοχή αιρετών καθώς υπαλλήλων της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας στο ετήσιο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Αλεξανδρούπολη (6-8/11/2025)

με παράλληλη καταβολή των προβλεπόμενων εξόδων κίνησης, ημερήσιας εκτός έδρας αποζημίωσης και διανυκτέρευσης (Δημάρχων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,

Μελών Δ.Σ. ΠΕΔ και Εποπτικού Συμβουλίου ΠΕΔ, εκπροσώπων ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας στη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ και υπαλλήλων ΠΕΔ).

7. Τέλος, ενέκρινε το σχέδιο προϋπολογισμού έτους 2026 της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, ώστε να υποβληθεί στη βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών, προκειμένου

το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ να γνωμοδοτήσει και μετά να έρθει προς έγκριση και τελική ψήφιση στην Εκτελεστική Επιτροπή και το Δ.Σ. της

ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας.