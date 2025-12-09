Δυτική Ελλάδα: Ο «χάρτης» των έργων έως το 2027

24 μεγάλα έργα έχουν προγραμματιστεί στη Δυτική Ελλάδα έως το 2027, με την Αιτωλοακαρνανία να επικεντρώνεται κυρίως σε μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων και αναβαθμίσεις Κέντρων Υγείας, ενώ για μετά το 2027 έχουν δρομολογηθεί ελάχιστες παρεμβάσεις, όπως αναφέρει η Εφημερίδα «Συνείδηση».

Συνολικά, πάνω από 330 εµβληµατικά έργα παραδίδονται το 2026-2027 σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας, σύμφωνα με την παρουσίαση που έγινε στην τελευταία συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ).

Ο χάρτης των έργων ανά περιφέρεια και κατηγορία, που για πρώτη φορά αποτυπώνεται με συγκεκριμένα ορόσημα και χρονοδιαγράμματα και συνολικά για την ελληνική περιφέρεια, περιλαμβάνει τις σημαντικότερες εμβληματικές αναπτυξιακές παρεμβάσεις.

Η παρούσα αποτύπωση είναι ενδεικτική και αντανακλά την πραγματική κατάσταση και τον τρέχοντα προγραμματισμό των έργων. Όπως προκύπτει από την παρουσίαση του ΚΥΣΟΙΠ, με την ολοκλήρωση των τοπικών σχεδίων ανάπτυξης σε κάθε περιοχή, που αναμένεται εντός του 2026, θα παρουσιαστεί και η οριστική προτεραιοποίηση των έργων της επόμενης περιόδου.

Σε ό,τι αφορά την Αχαΐα, την Αιτωλοακαρνανία και την Ηλεία η πλευρά της κυβέρνησης μιλά για παρεμβάσεις που αγγίζουν τον πυρήνα της ποιότητας ζωής: μεταφορές, νερό, ενέργεια, περιβάλλον, υγεία, παιδεία και δημόσιους χώρους.

Στην Αιτωλοακαρνανία ξεχωρίζουν από τα 24 μεγάλα έργα, που αναμένεται να παραδοθούν την προσεχή διετία στη Δυτική Ελλάδα, οι μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων σε Αγρίνιο και Ναύπακτο και οι αναβαθμίσεις λειτουργικές και ενεργειακές σε Κέντρα Υγείας.

Από εκεί και πέρα δημιουργεί προβληματισμό ότι μέχρι στιγμής είναι ελάχιστα τα έργα που αφορούν την Αιτωλοακαρνανία και έχουν δρομολογηθεί να παραδοθούν μετά το 2027. Αυτά αφορούν μονάχα κάποιες ανακαινίσεις νοσοκομειακών χώρων και κάποιες αναβαθμίσεις Κέντρων Υγείας. Αντιθέτως για την Αχαΐα έχουν δρομολογηθεί σημαντικά έργα που αφορούν το σιδηρόδρομο, τον αγωγό φυσικού αερίου προς την Πάτρα, αλλά και έργα κτιριακού χαρακτήρα που αφορούν φοιτητικές εστίες, την Αστυνομική Διεύθυνση, κολυμβητήριο, θέατρο, και φυσικά την αξιοποίηση του πρώην εργοστασίου του Λαδόπουλου. Η Αιτωλοακαρνανία, παρά τα μεγάλα ζητήματα που υπάρχουν στο οδικό της δίκτυο, την τελευταία δεκαετία η συζήτηση περί οδικών έργων έχει εξαντληθεί στον άξονα Άκτιο – Αμβρακία και στη διπλή οδική σύνδεση της Λευκάδας με τη Βόνιτσα και το Άκτιο.

Έργα που θα παραδοθούν το 2026 – 2027

1. Ολοκλήρωση της νέας διπλής σιδηροδροµικής γραµµής στο τµήµα Ροδοδάφνη – Αραχωβίτικα | 100 εκ.

2. Κατασκευή µονάδας επεξεργασίας αποβλήτων & µονάδας επεξεργασίας βιοαποβλήτων εντός του ΧΥΤΑ 2ης ∆.Ε. (Αγρίνιο) και 6µηνη δοκιµαστική λειτουργία | 78,35 εκ. €

3. Εγκατάσταση συστήµατος ηλεκτροκίνησης και αντιθορυβικών ηχοπετασµάτων στο τµήµα Κιάτο– Ροδοδάφνη | 73,7 εκ. €

4. Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριµµάτων (ΜΕΑ) & Μονάδας Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒ) στη θέση Φλόκα του ∆ήµου ∆υτικής Αχαΐας | 55,1 εκ.

5. Κατασκευή – Αναβάθµιση οδικής σύνδεσης πόλης Λευκάδας µε τον οδικό άξονα Άκτιο – ∆υτικός Άξονας και κατασκευή του νέου αγωγού ύδρευσης Λευκάδας στα εµπλεκόµενα τµήµατα | 49 εκ. €

6. Αναβάθµιση, βελτίωση και εκσυγχρονισµός των εγκαταστάσεων του Χιονοδροµικού Κέντρου Καλαβρύτων | 25,11 εκ. €

7. Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριµµάτων και Μονάδας Κοµποστοποίησης Προδιαλεγµένων Βιοαποβλήτων 1ης και 4ης ΓΕΝ Αιτ/νίας (Ναύπακτος) | 24 εκ. €

8. Ολοκλήρωση υπολειπόµενων εργασιών, λειτουργία και συντήρηση του έργου Ύδρευση Πάτρας από τους ποταµούς Πείρο και Παραπείρο-∆ίκτυα υδροδότησης υπολοίπων οικισµών Ν. Αχαΐας | 24,3 εκ. €

9. ∆ιυλιστήριο ποταµού Σελινούντα | 21,5 εκ. €

10. Υπογειοποίηση δικτύων φυσικής ροής (καναλέτων) Τ.Ο.Ε.Β Γαστούνης Ν. Ηλείας | 18,6 εκ. €

11. Συµπληρωµατικά έργα αναβάθµισης Υδατικών Οικοσυστηµάτων Ν.∆. Αιτωλ/νίας | 19,8 εκ. €

12. Κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων (ΕΕΛ) Βάρδας και δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στους οικισµούς Βάρδα και Ψάρι ∆ήµου Ανδραβίδας – Κυλλήνης | 12,6 εκ. €

13. Κατασκευή οδού Λαστέικα – Παράκαµψη Αγίου Ιωάννη – Κατάκολο | 9,4 εκ. €

14. Ανέγερση Μουσικού Γυµνασίου-Λυκείου Βαρθολοµιού στη θέση Αγά Λιβάδι του ∆ήµου Πηνείου Π.Ε. Ηλείας | 8 εκ. €

15. Ενεργειακή και λειτουργική αναβάθµιση Κέντρων Υγείας Ανδρίτσαινας, Κρεστένων, Φιλιατρών, Κρανιδίου | 6,9 εκ. €

16. Επεµβάσεις ενεργειακής αναβάθµισης στα κτήρια D και GOK του Π.Γ.Ν. Πατρών | 6,5 εκ. €

17. Ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων Π.Γ.Ν. Πατρών | 6,43 εκ. €

18. Ενεργειακή και λειτουργική αναβάθµιση Κέντρου Υγείας Κάτω Αχαΐας | 2 εκ. €

19. Ενεργειακή και λειτουργική αναβάθµιση Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας | 1,9 εκ. €

20. Ενεργειακή και λειτουργική αναβάθµιση Κέντρου Υγείας Βάρδας | 1,9 εκ. €

21. Κέντρο Υγείας Ακράτας | 1,9 εκ. €

22. Αναβάθµιση Κέντρου Υγείας Ναυπάκτου | 1,9 εκ. €

23. Ενεργειακή και Λειτουργική Αναβάθµιση και Ανακαίνιση Κέντρου Υγείας Αµφιλοχίας | 1,8 εκ. €

24. Ενεργειακή και λειτουργική αναβάθµιση Κέντρου Υγείας Σιµόπουλου | 1,7 εκ. €

Έργα που θα παραδοθούν μετά το 2027

1. Αγωγός Υψηλής Πίεσης προς Πάτρα | 117 εκ. €

2. Ολοκλήρωση έργων υποδοµής στο τµήµα Ψαθόπυργος –Ρίο | 65 εκ. € • Αξιοποίηση και Ανάπτυξη του πρώην Εργοστασίου Χαρτοποιίας Λαδόπουλου | 77,45 εκ. €

3. Αστυνοµική Διεύθυνση Αχαΐας | 17,16 εκ. €

4. Αποκατάσταση Θεάτρου «Απόλλων» στην Πάτρα | 12,79 εκ. €

5. Επεµβάσεις Αναβάθµισης του Παλαιού Κολυµβητηρίου Αγυιάς Πατρών | 9,9 εκ. €

6. Αναβάθµιση Μονάδας Επεξεργασίας Απορριµµάτων (ΜΕΑ) Π.Ε. Ηλείας σε Μονάδα Ανάκτησης Ανακύκλωσης (ΜΑΑ) | 9 εκ. €

7. Αξιοποίηση του κτιρίου της πρώην µαθητικής εστίας ΙΝΕΔΙΒΙΜ | 8 εκ. €

8. Π.Γ.Ν. Πατρών “Παναγία η Βοήθεια” | Επέκταση ΤΕΠ και κατασκευή πεζογέφυρας διασύνδεσης µε κτήριο του Πανεπιστηµίου Πατρών | 5,3 εκ. €

9. Αναβάθµιση Κέντρων Υγείας Ναυπάκτου, Βόνιτσας, Χαλκιοπούλων | 5,2 εκ. €

10. Ανέγερση νέου κτηρίου φαρµακείου και αποθήκης στο Γ. Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» | 3,62 εκ. €

11. Γ.Ν. Κορίνθου – Γ. Ν. Ανατολικής Αχαΐας – Νοσηλευτική Μονάδα Αιγίου – Ανακαίνιση – αναδιαµόρφωση – Εκσυγχρονισµός ΤΕΠ | 3, 1 εκατ. €

12. Αναβάθµιση Κέντρου Υγείας Κατασταρίου Ζακύνθου και Θέρµου Αιτωλοακαρνανίας | 2,1 εκ. €

13. Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας – Ν.Μ. Μεσολογγίου και Γ.Ν. Ηλείας – Ν.Μ. Πύργου – Αναβάθµιση – Ανακαίνιση χώρων των Νοσοκοµείων | 1,5 εκατ. €

14. Γ.Ν. Παίδων Πατρών “Καραµανδάνειο” Εσωτερικές διαρρυθµίσεις σε τµήµα του 1ου ορόφου | 0,89 εκ. €

15. Αξιοποίηση και αναβάθµιση λιµένα Πατρών, Υποπαραχώρηση ζώνης για τη δηµιουργία νέας µαρίνας εντός του λιµένα | Παραχώρηση

Δημήτρης Παπαδάκης – Εφημερίδα «Συνείδηση»