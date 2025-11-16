Δυτική Ελλάδα: Μειώθηκαν τα θανατηφόρα τροχαία τον Οκτώβριο σε σχέση με τον περσινό

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας δημοσιεύει συνολικά στοιχεία που αφορούν στα θέματα οδικής ασφάλειας και τροχονομικής αστυνόμευσης που συνέβησαν, κατά τη διάρκεια του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2025, στην εδαφική αρμοδιότητα των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αχαΐας, Ηλείας, Αιτωλίας και Ακαρνανίας.

Η δημοσίευση των μηνιαίων στοιχείων συνοδεύεται με στατιστικά – αριθμητικά στοιχεία του αντίστοιχου περσινού μήνα.

Α. Τροχαία ατυχήματα

Στην εδαφική αρμοδιότητα της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας, σημειώθηκαν 37 τροχαία ατυχήματα έναντι 46 τον Οκτώβριο του έτους 2024. Ειδικότερα σημειώθηκαν :

1 θανατηφόρο δυστύχημα, έναντι 7 τον Οκτώβριο του έτους 2024.

4 τροχαία ατυχήματα με σοβαρό τραυματισμό, έναντι 1 τον Οκτώβριο του έτους 2024.

32 τροχαία ατυχήματα με ελαφρύ τραυματισμό ατόμων, έναντι 38 τον Οκτώβριο του έτους 2024.

Από τα τροχαία δυστυχήματα που συνέβησαν στην Περιφέρειά μας καταγράφηκαν συνολικά 40 παθόντες έναντι 69 τον Οκτώβριο του έτους 2024:

Ειδικότερα καταγράφηκαν :

1 νεκρός, έναντι 7 τον Οκτώβριο του έτους 2024.

4 σοβαρά τραυματίες, έναντι 1 τον Οκτώβριο του έτους 2024.

35 ελαφρά τραυματίες, έναντι 61 τον Οκτώβριο του έτους 2024.

Τα κυριότερα αίτια των τροχαίων ατυχημάτων – δυστυχημάτων όπως προέκυψε από την αστυνομική τροχονομική έρευνα, ήταν :

Οδήγηση υπό την επήρεια μέθης

Αίτια αναφερόμενα σε οδηγούς και πεζούς

Λοιπές παραβιάσεις σημάνσεων

Β. Δράσεις τροχονομικής αστυνόμευσης

Οι Υπηρεσίες Τροχαίας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα, εφαρμόζοντας συγκεκριμένο σχεδιασμό, που προβλέπει αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας και τροχονομικής αστυνόμευσης για την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων και των πολιτών, καθώς και για την πρόληψη και αποτροπή των ατυχημάτων σε όλο το οδικό της δίκτυο.

Ενδεικτικά, το μήνα Οκτώβριο του έτους 2025 συγκροτήθηκαν από τις Υπηρεσίες Τροχαίας 268 συνεργεία αλκοολομέτρησης, ενεργήθηκαν 4.151 έλεγχοι διερεύνησης μέθης και διαπιστώθηκαν 125 παραβάσεις.

Επιπλέον, το ίδιο χρονικό διάστημα βεβαιώθηκαν εκτός των άλλων και 2.773 επικίνδυνες παραβάσεις.

Ειδικότερα βεβαιώθηκαν :

1.021 για υπερβολική ταχύτητα

489 για μη χρήση κράνους κατά την οδήγηση

301 για μη χρήση της ζώνης ασφαλείας κατά την οδήγηση

126 για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα

49 για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση

35 για παραβίαση προτεραιότητας

195 για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη

79 για αντικανονικό προσπέρασμα

39 για μη χρήση παιδικών καθισμάτων

204 για Κ.Τ.Ε.Ο.

40 για οδήγηση με φθαρμένα ελαστικά

195 για επικίνδυνους ελιγμούς κατά την οδήγηση

Γ. Συμβουλές Οδικής Ασφάλειας

Η Ελληνική Αστυνομία ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη στα θέματα ασφαλούς οδήγησης και οδικής ασφάλειας, με σκοπό να συμβάλλει στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων υπενθυμίζει σε όλους τους οδηγούς και τους χρήστες του οδικού δικτύου ότι η οδική ασφάλεια είναι υπόθεση όλων μας.

Στο πλαίσιο αυτό οι οδηγοί οφείλουν να εφαρμόζουν τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, να οδηγούν με σύνεση και προσοχή, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες και την κατάσταση του οδοστρώματος ακολουθώντας πάντα τις υποδείξεις και τις συμβουλές του προσωπικού της Τροχαίας.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οδηγώ με ασφάλεια σημαίνει :

Μαθαίνω και εφαρμόζω τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Έχω διαρκώς τεταμένη την προσοχή μου στην οδήγηση και στον έλεγχο του οχήματος.

Όταν οδηγώ δεν έχω καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά.

Δεν παραβιάζω τα όρια ταχύτητας.

Φορώ πάντα ζώνη ασφαλείας.

Τοποθετώ τα παιδιά σε παιδικό κάθισμα, στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου και τους φορώ ζώνη ασφαλείας.

Σε περίπτωση που οδηγώ ή είμαι συνεπιβάτης σε μοτοσικλέτα φορώ πάντα κράνος.

Δεν κάνω αντικανονικά προσπεράσματα.

Δεν παραβιάζω τον κόκκινο σηματοδότη.

Σταματώ στο STOP και δίνω προτεραιότητα.

Δεν μιλώ στο κινητό όταν οδηγώ.

Δίνω προτεραιότητα στους πεζούς.

Σέβομαι τα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων.

