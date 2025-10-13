Δυτική Ελλάδα: Με επιτυχία το συνέδριο "Air4HEALTH", παρουσία του διοικητή της 6ης ΥΠΕ Ηλία Θεοδωρόπουλου

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 7 και 8 Οκτωβρίου, συνάντηση (Kick- off Meeting) των εμπλεκόμενων φορέων για το Διαπεριφερειακό Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Air4HEALTH” (INTERREG Ελλάδα-Ιταλία 2021-2027) στο Πανεπιστήμιο Πατρών, παρουσία του Διοικητή της 6ης Υ.ΠΕ Ηλία Θεοδωρόπουλου και του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας Φωκίωνα Ζαΐμη.

Κύριος στόχος του έργου είναι η διασφάλιση έγκαιρης και ασφαλούς παράδοσης ιατροφαρμακευτικού υλικού σε ασθενείς ή άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με τη νέα Πολιτική Συνοχή που ακολουθεί η Ε.Ε. Κατά την εναρκτήρια συνάντηση έγινε αναφορά στη στρατηγική που θα ακολουθήσουν οι εταίροι για την ασφαλή μεταφορά υγειονομικού υλικού με τη χρήση μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones), την προμήθεια του σχετικού εξοπλισμού, τις πιλοτικές δράσεις που πρέπει να γίνουν καθώς και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής του.

Πρόκειται για ένα έργο με καινοτόμο χαρακτήρα στην Ελλάδα, όπου η χρήση των drones για την παροχή βοήθειας θα ενσωματωθεί στην καθημερινότητα όλων των πολιτών για την υγειονομική τους κάλυψη.

Εταίροι του προγράμματος, πέραν της 6ης Υ.ΠΕ και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, είναι η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, το Aerospace Technology District (DTA) από το Brindisi Ιταλίας, καθώς και η Τοπική Αρχή Υγείας του Λέτσε (ASL Lecce), που αποτελεί τον κεντρικό φορέα εποπτείας υγειονομικών υπηρεσιών.