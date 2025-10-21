Δυτική Ελλάδα: Κομμάτια σοβάδων έπεσαν σε προαύλιο σχολείου - Αποκλείστηκε ο χώρος

Ένας μήνας πέρασε από το άνοιγμα των σχολείων κι ενώ όλες οι σχολικές εγκαταστάσεις θα έπρεπε να είναι έτοιμες, σε πολλά σχολεία ακόμη υπάρχουν προβλήματα. Στην Πάτρα κομμάτια σοβάδων έπεσαν στο προαύλιο με αποτέλεσμα να αποκλειστεί ο χώρος και οι μαθητές να μπαίνουν στο σχολείο από άλλη είσοδο.

Από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύμα ή θύματα στο σχολικό συγκρότημα «Γλαράκη» μετά από πτώση σοβάδων στο προαύλιο των δημοτικών σχολείων στο τέρμα της οδού Γερμανού. Και αυτό από καθαρή τύχη! Οι σοβάδες δεν έπεσαν την περασμένη Παρασκευή οπότε και το σχολείο λειτουργούσε, αλλά το Σάββατο!

Οι γονείς των παιδιών έπαθαν σοκ διαβάζοντας το μήνυμα που τους εστάλη μέσα στο Σαββατοκύριακο και με το οποίο τους ενημέρωναν για… αλλαγές στην διαδικασία προσέλευσης των μαθητών χθες Δευτέρα λόγω… κτιριακών προβλημάτων. Το μήνυμα έγραφε:

“Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι λόγω κτηριακού προβλήματος που εντοπίστηκε στο πάνω προαύλιο, από τις 20/10/2025 οι μαθητές θα εισέρχονται και θα αποχωρούν από το σχολείο από την πόρτα του κάτω προαυλίου, ΡΟΎΦΟΥ, και από εκεί θα μπαίνουν μέσα στα δύο κτήρια. Μέχρι να τελειώσουν οι εργασίες απαγορεύεται η παρουσία μαθητών στο πάνω προαύλιο, οι πόρτες θα παραμένουν κλειδωμένες και τα διαλείμματα θα γίνονται στο κάτω προαύλιο. Το κυλικείο θα λειτουργεί για το διάστημα αυτό στην πρώτη αίθουσα του ισογείου του κτηρίου Α, πλάι στο 10ο Νηπιαγωγείο. Το σχολείο θα μεριμνήσει για παροχή μπουκαλιών νερών στους μαθητές χωρίς χρέωση, λόγω μη δυνατότητας πρόσβασης στις βρύσες του πάνω προαυλίου. Ευχαριστούμε για την κατανόηση»!

Και φυσικά οι γονείς τρόμαξαν και ήθελα να ενημερωθούν για το τι συνέβη. Οσοι πήγαν στο σχολείο… είδαν ποιο ήταν το αποτέλεσμα της βροχόπτωσης. Μερική κατάρρευση μεγάλου τμήματος της πρόσοψης κτιρίου. Οι φωτογραφίες που εξασφάλισε η «Γνώμη» αποδεικνύουν το τι συνέβη. Αγνωστο παραμένει αν εκλήθη κάποιος μηχανικός για να εξετάσει την στατικότητα του κτιρίου μπροστά στον κίνδυνο το φαινόμενο να επαναληφθεί. Γονέας που μίλησε στη «Γνώμη» εξέφρασε την έντονη ανησυχία του.

«Ποιος μπορεί να με διασφαλίσει πώς δεν θα ξανασυμβεί και πώς δεν υπάρχει κίνδυνος και από άλλα σημεία των κτιρίων»; Μας είπε. Να θυμίσουμε ότι όπως αποκάλυψε η «Γνώμη», χθες Δευτέρα, μέσα στο Σαββατοκύριακο σημειώθηκαν άλλες δύο καταρρεύσεις σοβάδων από πολυκατοικίες στην Πάτρα. Με πιο σοβαρή αυτήν της οδού Αγίου Ανδρέου και Μιαούλη. Πλέον πέφτουν σοβάδες…και σε σχολείο! Το φαινόμενο συνεχίζεται, «μετράμε» ήδη έναν νεκρό και… κανείς δεν ενδιαφέρεται ουσιαστικά!

