Δυτική Ελλάδα: Κλειστά αύριο όλα τα εργαστήρια – Στο χείλος της χρεοκοπίας οι εργαστηριακοί γιατροί

Κλειστά όλα τα εργαστήρια αύριο στην Αιτωλοακαρνανία και τη Δυτική Ελλάδα λόγω πανελλαδικής κινητοποίησης των εργαστηριακών γιατρών που διαμαρτύρονται για τα μνημονιακά μέτρα, claw back και το rebate και τον κίνδυνο χρεοκοπίας εκατοντάδων εργαστηρίων.

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

Αύριο, Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, οι Ενώσεις Εργαστηριακών Ιατρών ανά την Ελλάδα και η Ομοσπονδία Εργαστηριακών Ιατρών διοργανώνουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Αθήνα. Στο πλαίσιο αυτό όλα τα εργαστήρια στην Αιτωλοακαρνανία και τη Δυτική Ελλάδα θα είναι κλειστά, διότι οι εργαστηριακοί γιατροί διαμαρτύρονται για την κατάσταση που έχει οδηγήσει τα εργαστήριά τους στο χείλος της χρεοκοπίας. Ήδη από τα 1200 εργαστήρια που υπήρχαν στην Ελλάδα, τα 250 έχουν κλείσει και, δυστυχώς, έπεται συνέχεια….

Πρόκειται φυσικά για τεχνητό χρέος που αντιμετωπίζουν όλα τα εργαστήρια, λόγω του claw back και του rebate, των μνημονιακών μέτρων βάσει των οποίων ο ΕΟΠΥΥ κρατά το 70% των δεδουλευμένων τους όπως καταγγέλλουν οι εργαστηριακοί γιατροί.

Παράλληλα, ακόμη ένα πρόβλημα «χτύπησε την πόρτα» των εργαστηριακών γιατρών είναι ότι αδειοδοτούνται εργαστήρια ξένων πλέον αλυσίδων με έναν συνήθως επιστημονικά υπεύθυνο, κάτι που εκτός ότι θέτει σε κίνδυνο τον ασθενή και δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού. Οι εργαστηριακοί γιατροί εκτιμούν μάλιστα ότι τα λουκέτα στα εργαστηριακά κέντρα ιδίως των μικρών πόλεων θα συνεχιστούν, αν δεν επιλυθούν τα προβλήματα του κλάδου.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιωτών Εργαστηριακών Γιατρών Δυτικής Ελλάδας (Σ.ΙΔ.Ε.Ι.Δ.ΕΛ) Βασίλης Λουλέλης μιλώντας στην Εφημερίδα «Συνείδηση», ανέλυσε πλήρως τα δύο βασικά ζητήματα που οδήγησαν τους εργαστηριακούς ιατρούς στην απόφαση της πανελλαδικής κινητοποίησης.

Συγκεκριμένα ο κ. Λουλέλης επεσήμανε: «Ο βασικός λόγος που μας οδήγησε στην πανελλαδική κινητοποίηση είναι το claw back μαζί με το rebate, όπου είναι η επιστροφή χρημάτων απ’ αυτά που έχουμε συμβατικά υπογράψει με τον ΕΟΠΥΥ για να εκτελούμε τις εξετάσεις.

Λαμβάνουμε ας πούμε για μια εξέταση 10 ευρώ και στο τέλος ο ΕΟΠΥΥ μας δίνει μόνο 3 ευρώ, το 70% περίπου επιστρέφεται πίσω στον ΕΟΠΥΥ. Το μεγάλο πρόβλημα άρα είναι το χρέος που έχει δημιουργηθεί στον κάθε εργαστηριακό από την εποχή των μνημονίων και το οποίο ανέρχεται σε πολλές χιλιάδες ευρώ.

Πρόκειται φυσικά για ένα τεχνητό χρέος που έφτασε στην χρεοκοπία σχεδόν όλα τα εργαστήρια. Με αυτό ως δεδομένο καλούμαστε αυτή την στιγμή να έρθουμε σε διαπραγμάτευση με την κυβέρνηση, να μας ακούσει, ώστε να μπορέσουμε αυτό το τεχνητό χρέος να το διαγράψουμε. Δεν το δημιουργήσαμε εμείς, αλλά από τα δεδουλευμένα μας αφαιρεί περίπου το 70% με δύο όρους. Την έκπτωση που μας ζητάει και την επιστροφή λόγω υπέρβασης του προϋπολογισμού.

Όλες οι κυβερνήσεις έχουν αποφασίζει να δώσουν 100 εκατ. ευρώ για την υγεία, ενώ αν φτάσει 170 εκατ. ευρώ ή 200 εκατ. ευρώ η δαπάνη, τότε το 70% δεν μας το επιστρέφουν. Δεν μας τα δίνει τα χρήματα και τα επιστρέφουμε, αλλά δεν μας δίνει καθόλου τα χρήματα αυτά.

Κλείνουμε όλοι τα ιατρεία μας για να παρευρεθούμε στην πανελλαδική κινητοποίηση στην Αθήνα, σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Βρισκόμαστε βέβαια σε ένα διάλογο με την κυβέρνηση εδώ και πολλά χρόνια, έχουμε δώσει την ανοχή μας, αλλά πλέον δεν υπάρχει άλλη ανοχή, υπάρχει μόνο το πρόβλημα που πρέπει να επιλυθεί άμεσα.

Το βασικό πρόβλημα είναι αυτό, αλλά υπάρχουν και άλλα θέματα, όπως η αδειοδότηση των ιατρείων, όπου με έναν επιστημονικά υπεύθυνο οι μεγάλες αλυσίδες θα μπορούν να ανοίγουν 7, 8 και 10 εργαστήρια χωρίς παρουσία γιατρού, ενώ ο νόμος το απαγορεύει. Αυτό έχει συμβεί και στην Πάτρα, όπου πάνω από 20 ιατρεία δουλεύουν με έναν ή δύο υπεύθυνους γιατρούς. Αυτό είναι αθέμιτος ανταγωνισμός, αλλά είναι και πηγή πιθανών προβλημάτων στη δημόσια υγεία, με την έννοια ότι μπορεί ένας που κάνει αιμοληψία να ζαλιστεί, να πέσει, να χτυπήσει χωρίς να υπάρχει γιατρός στο εργαστήριο.

Αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα όπου θα πρέπει να επανεξεταστεί ο νόμος και να βάλει και πάλι τα πράγματα στη θέση τους. Οι ιατρικοί σύλλογοι είναι υποχρεωμένοι να ακολουθήσουν το νόμο που υπάρχει και απαγορεύει τη διαδικασία αυτή, όμως έχει δημιουργηθεί ένα καθεστώς να χορηγούνται παντού άδειες. Με απλά λόγια εγώ μπορώ να πάω σε οποιαδήποτε περιοχή της χώρας και να ανοίξω 2, 3 ή και 4 εργαστήρια, με

αποτέλεσμα να υπολειτουργούν, να παρέχουν επικίνδυνες υπηρεσίες, διότι ο γιατρός θα απουσιάζει.

Αυτή τη στιγμή όμως το κυρίαρχο πρόβλημα είναι το τεχνικό χρέος. Ο αγώνας μας είναι μεγάλος και όλοι έχουν συνειδητοποιήσει ότι δεν υπάρχει άλλο περιθώριο. Έχουμε δώσει τα περιθώρια σε όλους του κυβερνώντες και στους προηγούμενους καις τους τελευταίους, στα Υπουργεία Υγείας και Οικονομικών, αλλά κανείς δεν έχει ακούσει το πρόβλημά μας. Αυτή τη στιγμή όμως βρισκόμαστε «προ των πυλών» της χρεοκοπίας δεκάδων ιατρείων και της μη εξυπηρέτησης των απομακρυσμένων κυρίως περιοχών, όπου οι κάτοικοί τους βασίζονται στα μικρά εργαστήρια και όχι στις μεγάλες αθηναϊκές αλυσίδες, όπου πλέον δεν είναι ελληνικές, αλλά ξένες. Αυτές δεν θα έρθουν στο Αγρίνιο ή το Μεσολόγγι, αλλά θα μείνουν στην Αθήνα, την Θεσσαλονίκη ίσως και στην Πάτρα και όλη η υπόλοιπη χώρα θα ζήσει πάλι με τα εργαστήρια ό,τι είδε με τα υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ.

Δεν θα εξυπηρετείται ο κόσμος στις επαρχιακές πόλεις και στα νησιά που βασίζονται στα μικρά εργαστήρια που ήδη έχουν αρχίσει να κλείνουν. Έκλεισαν στη χώρα μας 250 εργαστήρια από τα 1.200 που υπήρχαν.

Αυτό συνεπώς θα αποτελέσει μεγάλο πλήγμα για τη δημόσια υγεία, γιατί ούτε τα κέντρα υγείας είναι πλήρως εξοπλισμένα, ούτε πρωτοβάθμια ιδιωτική υγεία θα υπάρχει. Συνεπώς, θα είναι μεγάλα τα προβλήματα τόσο για εμάς τους εργαστηριακούς, όσο και για τον κόσμο. Κάνουμε απεργία και για εμάς , αλλά και τον κόσμο, για τη δημόσια υγεία».

Κωνσταντίνος Χονδρός – Εφημερίδα «Συνείδηση»