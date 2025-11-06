Δυτική Ελλάδα: Κατηγορηματικά αντίθετη η Περιφέρεια στην απόφαση των ΕΛΤΑ να κλείσει υποκαταστήματα

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι κατηγορηματικά αντίθετη στην απόφαση της Διοίκησης των ΕΛΤΑ να κλείσει εκατοντάδες υποκαταστήματα σε όλη τη χώρα, μεταξύ των οποίων και δεκάδες στην Δυτική Ελλάδα

Κανένας δεν μπορεί με μία γομολάστιχα να σβήνει από τον χάρτη υποδομές με μεγάλη κοινωνική σημασία (ιδιαίτερα για τις πιο μικρές και απομακρυσμένες περιοχές) χωρίς επαρκή διαβούλευση και κυρίως, χωρίς να προσφέρει εναλλακτική λύση.

Η Αυτοδιοίκηση είναι εδώ για να προσφέρει λύσεις. Ζητάμε συνεργασία για την εύρεση βιώσιμων λύσεων. Τίποτα για εμάς, χωρίς εμάς! Η Δυτική Ελλάδα δεν έχει πολίτες α’ και β’ κατηγορίας. Και τα δικαιώματά τους θα υπερασπιστούμε με συνέπεια και ενότητα.