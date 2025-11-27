Δυτική Ελλάδα: Η ανάπτυξη θα έρθει από μέσα, όχι από επενδυτές – σωτήρες

Η ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδας θα προέλθει κυρίως από τις υπάρχουσες επιχειρήσεις και την ενίσχυση της εξωστρέφειάς τους, όχι από ξένους επενδυτές.

Η συνεργασία της Περιφέρειας με το Υπουργείο Εξωτερικών, το Enterprise Greece και το Export Credit Greece έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η κυβέρνηση θέλει να υλοποιήσει μια νέα Εθνική Στρατηγική Εξωστρέφειας. Με τη λογική, ότι το Enterprise Greece θα εξελιχθεί σε ενιαίο κόμβο εξωστρέφειας, με νέα οργανωτική δομή, σύγχρονες ψηφιακές υπηρεσίες και μεγαλύτερη ευελιξία στη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα. Αντίστοιχα, το Export Credit Greece θα μετατραπεί σε χρηματοδοτικό βραχίονα εξαγωγών, που θα παρέχει ασφαλιστικά και factoring εργαλεία σε επιχειρήσεις όλων των μεγεθών, ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες.

Με το μνημόνιο συνεργασίας που θα υπογραφεί αύριο η Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στοχεύει στη λειτουργία ενός Γραφείου Εξωστρέφειας στην περιοχή, με σκοπό την ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας, την προώθηση των επενδύσεων στην περιοχή, την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και της διείσδυσης σε διεθνείς αγορές.

Και εδώ πρέπει να βάλουμε ένα μικρό αστερίσκο. Αν μιλάμε για επιχειρήσεις της περιοχής και τις εξαγωγές τους, η προσπάθεια θα αποδώσει και θα ενισχύσει αυτό ήδη συμβαίνει.

Γιατί, την πενταετία 2019-2023 η Δυτική Ελλάδα εμφάνισε αύξηση των συνολικών εξαγωγών της κατά 79%!!! Ήδη δηλαδή αρκετές επιχειρήσεις επενδύουν στην εξωστρέφεια. Αν όμως μιλάμε για προσέλκυση – προώθηση ξένων επενδύσεων στην περιοχή, τότε τα πράγματα δεν είναι τόσο αισιόδοξα…. Η ένταξη κάποιων επενδυτικών projects στο καθεστώς των Στρατηγικών Επενδύσεων, που υπόσχεται μεγαλύτερη ευελιξία ως προς τις αδειοδοτήσεις, μέχρι στιγμής, αν και λειτουργεί εν είδει αγγελίας – διαφήμισης για δυνητικούς ξένους επενδυτές, δεν έχει αποδώσει… Χαρακτηριστικά παραδείγματα οι τουριστικές επενδύσεις στο λιμάνι στο Πλατυγιάλι και στην Πογωνιά του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας. Οι επενδυτές αναζητούνται ακόμη…

Αντιθέτως οι επενδύσεις που προχωρούν και μάλιστα είναι παραγωγικές επενδύσεις, προέρχονται κυρίως από υφιστάμενες επιχειρήσεις. Για παράδειγμα, αυτή της BGS Alcohols (διάδοχος ιστορικής εταιρείας της Πάτρας) για την κατασκευή της μεγαλύτερης βιομηχανίας παραγωγής αιθυλικής αλκοόλης στην Ελλάδα, στη ΒΙΠΕ Πάτρας. Πρόκειται για μια επένδυση, εν αντιθέσει με τα εκατοντάδες εκατομμύρια των τουριστικών επενδύσεων, με προϋπολογισμό που δεν ξεπερνά τα 40 εκατ. ευρώ. Ωστόσο το ενδιαφέρον αυτής είναι ότι αποσκοπεί να συμβάλλει στο να απεξαρτηθεί η χώρα από τις εισαγωγές αιθυλικής αλκοόλης, η οποία ως γνωστόν έχει κεντρικό ρόλο στη βιομηχανία, καθώς χρησιμοποιείται από τη βιομηχανία ποτών μέχρι τα καλλυντικά και τη φαρμακοβιομηχανία.

