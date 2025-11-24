Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου, 2025
Δυτική Ελλάδα: Εργατικό ατύχημα στον Πύργο – Οδηγός φορτηγού καταπλακώθηκε από σίδερα

Εργατικό ατύχημα συνέβη στον Πύργο, στην περιοχή Κουτσοχέρα όταν οδηγός φορτηγού καταπλακώθηκε από σίδερα

Σοβαρό εργατικό ατύχημα συνέβη το μεσημέρι της Δευτέρας στην περιοχή της Κουτσοχέρας, στο δρόμου Πύργου – Οινόης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός ενός φορτηγού καταπλακώθηκε από φορτίο με σίδερα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πολύ σοβαρά.

Σύμφωνα πάντα με τις πρώτες πληροφορίες, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Σιμόπουλου.

Νεότερη ενημέρωση
Ο τραυματίας μεταφέρεται στο Νοσοκομείο του Πύργου.

Νεότερη ενημέρωση
Αρκετά σοβαρή είναι η κατάσταση του άντρα που τραυματίστηκε από την πτώση φορτίου σίδερων πάνω στο κεφάλι και το σώμα του.

Έχει διασωληνωμένος και η κατάσταση του αντιμετωπίζεται από τους γιατρούς του νοσοκομείου Πύργου.

