Δυτική Ελλάδα: Έρχεται η κακοκαιρία Adel με επικίνδυνες καταιγίδες την Πέμπτη και την Παρασκευή

Προ των πυλών βρίσκεται η νέα κακοκαιρία που αναμένεται να πλήξει τη Δυτική Ελλάδα και συγκεκριμένα τις περιοχές που ήδη έχουν δεχτεί μεγάλα ύψη βροχής. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η νέα κακοκαιρία ονομάστηκε Adel και οι πιο δύσκολες μέρες θα είναι η Πέμπτη και η Παρασκευή.

Η ΕΜΥ έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο σημειώνοντας πως η κακοκαιρία φέρνει βροχές και καταιγίδες:

α. Στα νησιά του Ιονίου Κέρκυρα, Διαπόντιοι νήσοι, Παξοί, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, την Ήπειρο και την Αιτωλοακαρνανία.

β. Από το απόγευμα στη δυτική και νότια Πελοπόννησο και στην ανατολική Μακεδονία.

Την Πέμπτη (27-11-25) και την Παρασκευή (28-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στα νησιά του Ιονίου (Κέρκυρα, Διαπόντιοι νήσοι, Παξοί, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθος), την Ήπειρο, τη δυτική και την κεντρική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

β. Την Παρασκευή (28-11-25) εκτός των ανωτέρω περιοχών, κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Η ανάρτηση Κολυδά

Ο Θοδωρής Κολυδάς σημειώνει πως: «Μπορεί η νέα επιδείνωση του καιρού να ξεκίνησε σήμερα, όμως το πιο κρίσιμο 48ωρο είναι αυτό της Πέμπτης και Παρασκευής, όπου αναμένονται τα υψηλότερα ποσά αθροιστικού υετού, τόσο στις ήδη πληγείσες περιοχές της ΒΔ Ελλάδας, όσο και σε τμήματα της Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Η επιδείνωση αυτή, πλέον θα λάβει χαρακτήρα κακοκαιρίας με προειδοποίηση Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων – σύμφωνα με το σύστημα ονοματοδοσίας Ελλάδας–Κύπρου–Ισραήλ– με την ονομασία #ADEL.

Είναι απολύτως κρίσιμο τις επόμενες ώρες και ημέρες να παρακολουθούμε τα επίσημα δελτία της ΕΜΥ, που θα προσδιορίσουν με ακρίβεια τις περιοχές και τα χρονικά διαστήματα έντονων φαινομένων, καθώς και τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας, οι οποίες πρέπει να τηρούνται χωρίς καμία καθυστέρηση. Σε λίγο θα εκδοθεί το νέο έκτακτο δελτίο.

Η νέα κακοκαιρία βαφτίστηκε Adel, ένα όνομα που έρχεται από την πλευρά του Ισραήλ, όπου χρησιμοποιείται κυρίως ως γυναικείο και έχει ρίζες στην εβραϊκή παράδοση. Το “Adel” υπενθυμίζει ότι η ονοματοδοσία κακοκαιριών στην Ανατολική Μεσόγειο αποτελεί μια κοινή προσπάθεια Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ – και κάθε όνομα κουβαλά και ένα κομμάτι από την ταυτότητα των τριών χωρών. Το σύστημα ονοματοδοσίας κακοκαιριών στην ανατολική Μεσόγειο δημιουργήθηκε για να διευκολύνει την ενημέρωση του κοινού, την πρόληψη και την έγκαιρη λήψη μέτρων.

Ακολουθεί ο αθροιστικός υετός για το επόμενο τετραήμερο , ο οποίος μας δίνει μια γενική εικόνα για το ποιές περιοχές θα δεχτούν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής. Στα δελτία της #ΕΜΥ θα δούμε ακριβέστερες πληροφορίες και θα εξεταστεί η τοπικότητα και οι ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής».

