Δυτική Ελλάδα: Δυστυχώς η Eurostat δεν μετρά πόσο καθυστερούμε να αξιοποιήσουμε τα κονδύλια για τη φτώχεια

Δυστυχώς η Eurostat δεν μετρά πόσο καθυστερεί η Ελλάδα να αξιοποιήσει τα κονδύλια για τη φτώχεια, την ώρα που νέα έρευνα δείχνει πόσοι στερούνται βασικά γεύματα με πρωτεΐνες.

Μία νέα έρευνα δημοσίευσε Eurostat αναφορικά με το ποσοστό του πληθυσμού που δεν έχει τη δυνατότητα κάθε δεύτερη μέρα να αγοράσει ένα γεύμα που να περιέχει κρέας, ψάρι ή κάποιο αντίστοιχο σε πρωτεΐνες χορτοφαγικό γεύμα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο ποσοστό αυτό υπολογίζεται στο 8,5% και στην Ελλάδα 34,6%. Η Σλοβακία, η Βουλγαρία και η Ουγγαρία εμφανίζουν τα υψηλότερα ποσοστά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που αναφέρει η Eurostat είναι ότι η ικανότητα απόκτησης ενός πλήρους γεύματος κάθε δεύτερη μέρα αποτελεί βασικό δείκτη για τον υπολογισμό της σοβαρής υλικής και κοινωνικής στέρησης σε επίπεδο νοικοκυριού.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα στην κυβέρνηση υπάρχει μία τάση να αμφισβητούνται ως ένα βαθμό τα αποτελέσματα διάφορων εκθέσεων της Eurostat που δείχνουν την Ελλάδα να βρίσκεται κοντά στον πάτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ωστόσο ακόμα και αν -μόνον χάριν της συζητήσεως- δεχτούμε ότι οι στατιστικές μελέτες μπορεί να μείνει είναι απολύτως ακριβείς, αξίζει να σταθούμε στην πραγματικότητα και να μην την παραβλέπουμε. Και η πραγματικότητα είναι πως η Ελλάδα μέσω των κοινοτικών κονδυλίων έχει στη διάθεση της αρκετές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ για να υποστηρίξει τους ανθρώπους που βρίσκονται στα όρια της φτώχειας και κάτω από αυτά, είτε αυτοί είναι το 34% που λέει Eurostat, είτε είναι 20 ή 15%.

Η πραγματικότητα λοιπόν είναι δυστυχώς ότι η Ελλάδα για μία ακόμα φορά αδυνατεί να αξιοποιήσει έγκαιρα αυτά τα κονδύλια. Το αναφέραμε και προ εβδομάδων σε άλλη αναφορά ότι οι διαγωνισμοί για το πρόγραμμα ΤΕΒΑ ακυρώθηκαν, με υπαιτιότητα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής, το οποίο συνέταξε τα πρότυπα τεύχη του διαγωνισμού, αλλά το Ελεγκτικό Συνέδριο τα έκρινε παράνομα εκτιμώντας ότι περιόριζαν των ανταγωνισμό μεταξύ των οικονομικών φορέων….

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι μόνο για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για το συγκεκριμένο πρόγραμμα προορίζονται 48 εκατ. ευρώ να διατεθούν ως υλική συνδρομή στους ανθρώπους που βρίσκονται κάτω από τα όρια της φτώχειας. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι οι στατιστικές μελέτες για την αποτύπωση του προβλήματος, αλλά η αναποτελεσματικότητά μας στην επίλυσή του.

Εφημερίδα Συνείδηση