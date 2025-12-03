Δυτική Ελλάδα: Διαγωνισμός σχεδίου για την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία

Διαγωνισμός σχεδίου, με τίτλο «Ζωγραφίζω-Αποστιγματίζω», πραγματοποιείται από την Περιφερειακή Ενότητα Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων (στο εξής Π.ΟΜ.ΑμεΑ), σε συνεργασία με την ομάδα SocialWork4All και το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται:

Σκοπός του διαγωνισμού είναι να γίνουν περισσότερο ορατές οι αναπηρίες μέσα στην καθημερινότητα στον αστικό ιστό. Τα άτομα με αναπηρία έχουν δικαίωμα στην προσβασιμότητα και την ισοτιμία των ευκαιριών σε όλους τους τομείς της ζωής, τόσο όσον αφορά την υλική και φυσική δομή μιας πόλης, όσο και στο να εκπαιδεύονται, να απολαμβάνουν υπηρεσίες υγείας, αλλά και στην τέχνη.

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν (τόσο ατομικά, όσο και σε επίπεδο φορέα) χρειάζεται να κάνουν την υποβολή του έργου τους, με θέμα την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία στην Ελλάδα, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Το σχέδιο θα συνοδεύεται από μία σύντομη περιγραφή της δημιουργίας, καθώς επίσης και από τον λόγο που τους οδήγησε να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό. Για τον σκοπό αυτό, θα αξιοποιηθεί ειδική πλατφόρμα στην ιστοσελίδα της SocialWork4All

(https://socialwork4all.upatras.gr/zografizo-apostigmatizo/).

Τα επιλαχόντα σχέδια θα «στολίσουν» τοίχους των αστικών κέντρων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Πάτρα, Πύργος, Αγρίνιο) και της Ζακύνθου και της Κεφαλονιάς, όντας, παράλληλα, αρωγός στην προσπάθεια περαιτέρω ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης για την αναπηρία.

Λίγα λόγια για τους διοργανωτές και τους συνεργάτες

Η Π.ΟΜ.ΑμεΑ Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων είναι μία οργάνωση που αποσκοπεί βασικά αφενός να αναδείξει τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία στην Ελλάδα και αφετέρου στο να υποστηρίζει έμπρακτα τα ίδια τα άτομα και τις οικογένειές τους. Η δράση της επεκτείνεται στην Αχαΐα, την Ηλεία, την Αιτωλοακαρνανία, τη Ζάκυνθο και την Κεφαλονιά. Ιδρυθείσα το 2023 από φοιτητική ομάδα του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών, η SW4A είναι εθελοντική ομάδα η οποία οραματίζεται, μέσω της συλλογικής της δράσης, την προσφορά στο κοινωνικό σύνολο, την αλληλεγγύη και την υποστήριξη της κοινότητας.

Ουσιαστικά, με γνώμονα την πραγματική εφαρμογή των αξιών της Κοινωνικής Εργασίας στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο, σκοπεύει στην κοινωνική ευημερία, μέσα από τις δράσεις και τα εκπαιδευτικά προγράμματα που πραγματοποιεί.