Δυτική Ελλάδα: Δεύτερη προσπάθεια για το ΤΕΒΑ – Σε τροχιά επαναπροκήρυξης ο διαγωνισμός

Σε τροχιά επαναπροκήρυξης μπαίνει από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ο διαγωνισμός για το πρόγραμμα ΤΕΒΑ, μετά την ακύρωση από το Ελεγκτικό Συνέδριο του αρχικού διαγωνισμού, όπως αναφέρει η Εφημερίδα «Συνείδηση».

Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα ΤΕΒΑ χρηματοδοτείται από πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, με τον ΟΠΕΚΑ να έχει αναλάβει το συντονισμό του έργου, το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής από την πλευρά του να έχει καταρτίσει το πρότυπο τεύχος διακήρυξης του διαγωνισμού και τις Περιφέρειες απλώς να αναλαμβάνουν την υλοποίηση των διαγωνισμών.

Οι Περιφέρειες της χώρας βασίστηκαν στον ενιαίο, υποχρεωτικό, πρότυπο τεύχος δημοπράτησης και υλοποίησαν τις προβλεπόμενες διαδικασίες, χωρίς τη δυνατότητα να παρέμβουν στα τεύχη δημοπράτησης, τα οποία από το Ελεγκτικό Συνέδριο κρίθηκαν ότι περιορίζουν τον ανταγωνισμό… μεταξύ των οικονομικών φορέων.

Έτσι οι διαγωνισμοί ακυρώθηκαν για όλες τις Περιφέρειες της χώρας, προκαλώντας καθυστέρηση στην υλοποίηση του προγράμματος για περισσότερο από ένα έτος. Προ ημερών όμως η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αποφάσισε για τους όρους του νέου διαγωνισμού, με την ελπίδα ότι αυτή τη φορά το νέο πρότυπο τεύχος διακήρυξης από τη διαχειριστική αρχή του ΟΠΕΚΑ λαμβάνει υπ’ όψιν τις παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ώστε να εξελιχθούν ομαλά και να μην ακυρωθούν εκ νέου οι διαγωνισμοί.

Το πρόγραμμα αφορά την προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής για τις ανάγκες των απόρων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και δικαιούχοι είναι οι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος ή και άτομα που βιώνουν ακραία φτώχεια και χρήζουν στήριξης με παροχή επισιτιστικής βοήθειας και ειδών αντιμετώπισης της υλικής στέρησης, σύμφωνα με τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Στη Δυτική Ελλάδα οι δικαιούχοι του προγράμματος είναι περίπου 39.000 άτομα (!) και συγκεκριμένα με βάση τα τελευταία στοιχεία του 2024 οι ωφελούμενοι του ΤΕΒΑ ήταν 13.949 άτομα στην Αιτωλοακαρνανία, 14.083 στην Αχαΐα και 11.285 στην Ηλεία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα προβλέπει για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας χρηματοδότηση 47,8 εκατ. ευρώ και εφόσον υπάρξει τελικά σύμβαση, αυτή θα έχει τριετή διάρκεια. Παράλληλα από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας τρέχει και ο διαγωνισμός για «Διαχειριστική, Επιστημονική και Τεχνική Υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», σχετικά με την οργάνωση και υλοποίηση των δράσεων «Επισιτιστική Βοήθεια & Υλική στέρηση» με προϋπολογισμό 2,8 εκατ. ευρώ.

Το όλο ζήτημα του ΤΕΒΑ υπενθυμίζεται ότι έχει προκαλέσει και σημείο κριτικής από την αντιπολίτευση προς την Κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχή, καθώς με την ακύρωση του διαγωνισμού μιλάμε ουσιαστικά για δύο ολόκληρα χρόνια που το πρόγραμμα δεν εκτελείται. Μάλιστα από την πρώτη στιγμή, όταν έγινε γνωστή η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η Ένωση των Περιφερειών της χώρας έσπευσε να πάρει αποστάσεις από την Κυβέρνηση επισημαίνονται ότι «οι Περιφέρειες υλοποίησαν τις προβλεπόμενες διαδικασίες, σύμφωνα με τις υποδείξεις του αρμόδιου φορέα και δεν είχαν τη δυνατότητα να παρέμβουν στα τεύχη δημοπράτησης που κρίθηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο».

Σε κάθε περίπτωση σε Περιφέρειες με μεγάλα ποσοστά φτώχειας, όπως η Δυτική Ελλάδα που το 2024 σύμφωνα με τη Eurostat είχε το 35,2% του πληθυσμού της σε κίνδυνο φτώχειας, η μη υλοποίηση του προγράμματος εντείνει τις διαστάσεις του προβλήματος. Σε μία περίοδο μάλιστα που η ακρίβεια, η ενεργειακή και στεγαστική κρίση προκαλούν οικονομική ασφυξία στα νοικοκυριά, η παροχή της συγκεκριμένης βοήθειας προς τους ευάλωτους συμπολίτες έχει γίνει ζωτικής σημασίας…

Δημήτρης Παπαδάκης – Εφημερίδα «Συνείδηση»