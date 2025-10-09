Δυτική Ελλάδα: Δεν έχουμε τουρισμό, αλλά έχουμε (τουριστική) φοροδιαφυγή

Μπορεί στη Δυτική Ελλάδα να δυσκολευόμαστε να αποκτήσουμε ένα μεγαλύτερο κομμάτι από την πίτα των εσόδων που έχει η χώρα από τον τουρισμό, εντούτοις είμαστε πρωταθλητές στη φοροδιαφυγή.

Οι έλεγχοι που έκανε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων το διάστημα μεταξύ Μαΐου και Σεπτεμβρίου επικεντρώθηκαν κυρίως σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό όπως εστιατόρια ξενοδοχεία μπαρ καφετέριες κτλ.

Και με βάση αυτόν τον έλεγχο η ΑΑΔΕ μας ανακήρυξε στις περιοχές με τα υψηλότεραποσοστά παραβατικότητας. Συγκεκριμένα, 47,2 %η παραβατικότητα στην Ηλεία 43,6% η παραβατικότητα στην Αχαΐα και 42% στην Αιτωλοακαρνανία.

Την ίδια ώρα το ποσοστό παραβατικότητας στους ελέγχους που έγιναν το ίδιο χρονικό διάστημα στον νομό Κυκλάδων ήταν μόνο 33%.... Βέβαια περιπτωσιολογικά θα συναντήσει κανείς και τουριστικές περιοχές με πράγματι υψηλό ποσοστό παραβατικότητας, όπως τα Χανιά με ποσοστό 43,8%.

Το παράδοξο είναι ότι η κυβέρνηση επαίρεται για την μεγάλη πρόοδο που έχει γίνει στο κομμάτι της πάταξης της φοροδιαφυγής. Και με βάση τα στοιχεία του προϋπολογισμού και τα πρόσθετα έσοδα που έφερε η πάταξη της φοροδιαφυγής, προκύπτει ότι όντως κάτι τέτοιο έγινε, ωστόσο υπάρχει ακόμα πολύ «ψωμί»… Γιατί, όταν σε κάποιες περιοχές τα ποσοστά της παραβατικότητας είναι 40% και βάλε, δηλαδή σχεδόν μία στις δύο από τις επιχειρήσεις που ελέγχονται διαπιστώνεται πως έχουν φοροδιαφύγει, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ακόμα πάρα, μα πάρα πολύς, δρόμος….

Εφημερίδα «Συνείδηση»