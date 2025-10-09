Δυτική Ελλάδα: Δεν έχουμε τουρισμό, αλλά έχουμε (τουριστική) φοροδιαφυγή

Μπορεί στη Δυτική Ελλάδα να δυσκολευόμαστε να αποκτήσουμε ένα μεγαλύτερο κομμάτι από την πίτα των εσόδων που έχει η χώρα από τον τουρισμό, εντούτοις είμαστε πρωταθλητές στη φοροδιαφυγή.

 

Οι έλεγχοι που έκανε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων το διάστημα μεταξύ Μαΐου και Σεπτεμβρίου επικεντρώθηκαν κυρίως σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό όπως εστιατόρια ξενοδοχεία μπαρ καφετέριες κτλ.

Και με βάση αυτόν τον έλεγχο η ΑΑΔΕ μας ανακήρυξε στις περιοχές με τα υψηλότεραποσοστά  παραβατικότητας. Συγκεκριμένα, 47,2 %η παραβατικότητα στην Ηλεία 43,6% η παραβατικότητα στην Αχαΐα και 42% στην Αιτωλοακαρνανία.

Την ίδια ώρα το ποσοστό παραβατικότητας στους ελέγχους που έγιναν το ίδιο χρονικό διάστημα στον νομό Κυκλάδων ήταν μόνο 33%.... Βέβαια περιπτωσιολογικά θα συναντήσει κανείς και τουριστικές περιοχές με πράγματι υψηλό ποσοστό παραβατικότητας, όπως τα Χανιά με ποσοστό 43,8%.

Το παράδοξο είναι ότι η κυβέρνηση επαίρεται για την μεγάλη πρόοδο που έχει γίνει στο κομμάτι της πάταξης της φοροδιαφυγής. Και με βάση τα στοιχεία του προϋπολογισμού και τα πρόσθετα έσοδα που έφερε η πάταξη της φοροδιαφυγής, προκύπτει ότι όντως κάτι τέτοιο έγινε, ωστόσο υπάρχει ακόμα πολύ «ψωμί»… Γιατί, όταν σε κάποιες περιοχές τα ποσοστά της παραβατικότητας είναι 40% και βάλε, δηλαδή σχεδόν μία στις δύο από τις επιχειρήσεις που ελέγχονται διαπιστώνεται πως έχουν φοροδιαφύγει, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ακόμα πάρα, μα πάρα πολύς, δρόμος….

Εφημερίδα «Συνείδηση»

08 Οκτ 2025

Ετικέτες: Δυτικη Ελλαδα, τουρισμος, ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ

