Δυτική Ελλάδα: Ασφαλέστεροι οι δρόμοι τον Νοέμβριο – Μηδενικά θανατηφόρα τροχαία

Δεν καταγράφηκαν θανατηφόρα τροχαία δυστυχήματα και ατυχήματα με σοβαρό τραυματισμό το μήνα Νοέμβριο στη Δυτική Ελλάδα, σύμφωνα με τον μηνιαίο απολογισμό της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας στα θέματα οδικής ασφάλειας.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας δημοσιεύει συνολικά στοιχεία που αφορούν στα θέματα οδικής ασφάλειας και τροχονομικής αστυνόμευσης που συνέβησαν, κατά τη διάρκεια του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2025, στην εδαφική αρμοδιότητα των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αχαΐας, Ηλείας, Αιτωλίας και Ακαρνανίας. Η δημοσίευση των μηνιαίων στοιχείων συνοδεύεται με στατιστικά – αριθμητικά στοιχεία του αντίστοιχου περσινού μήνα.

Α. Τροχαία ατυχήματα

Στην εδαφική αρμοδιότητα της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας, σημειώθηκαν 26 τροχαία ατυχήματα έναντι 34 τον Νοέμβριο του έτους 2024. Ειδικότερα σημειώθηκαν :

Κανένα θανατηφόρο δυστύχημα, έναντι 2 τον Νοέμβριο του έτους 2024.

Κανένα τροχαίο ατύχημα με σοβαρό τραυματισμό, έναντι 1 τον Νοέμβριο του έτους 2024.

26 τροχαία ατυχήματα με ελαφρύ τραυματισμό ατόμων, έναντι 31 τον Νοέμβριο του έτους 2024.

Από τα τροχαία δυστυχήματα που συνέβησαν στην Περιφέρειά μας καταγράφηκαν συνολικά 37 παθόντες έναντι 66 τον Νοέμβριο του έτους 2024:

Ειδικότερα καταγράφηκαν :

Κανένας νεκρός, έναντι 3 τον Νοέμβριο του έτους 2024.

Κανένας σοβαρά τραυματίας, έναντι 2 τον Νοέμβριο του έτους 2024.

37 ελαφρά τραυματίες, έναντι 61 τον Νοέμβριο του έτους 2024.

Τα κυριότερα αίτια των τροχαίων ατυχημάτων – δυστυχημάτων όπως προέκυψε από την αστυνομική τροχονομική έρευνα, ήταν :

Οδήγηση υπό την επήρεια μέθης

Αίτια αναφερόμενα σε οδηγούς και πεζούς

Λοιπές παραβιάσεις σημάνσεων

Παραβίαση σηματοδότη

Β. Δράσεις τροχονομικής αστυνόμευσης

Οι Υπηρεσίες Τροχαίας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα, εφαρμόζοντας συγκεκριμένο σχεδιασμό, που προβλέπει αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας και τροχονομικής αστυνόμευσης για την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων και των πολιτών, καθώς και για την πρόληψη και αποτροπή των ατυχημάτων σε όλο το οδικό της δίκτυο.

Ενδεικτικά, το μήνα Νοέμβριο του έτους 2025 συγκροτήθηκαν από τις Υπηρεσίες Τροχαίας 265 συνεργεία αλκοολομέτρησης, ενεργήθηκαν 4.240 έλεγχοι διερεύνησης μέθης και διαπιστώθηκαν 105 παραβάσεις.

Επιπλέον, το ίδιο χρονικό διάστημα βεβαιώθηκαν εκτός των άλλων και 2.160 επικίνδυνες παραβάσεις.

Ειδικότερα βεβαιώθηκαν :

854 για υπερβολική ταχύτητα

374 για μη χρήση κράνους κατά την οδήγηση

233 για μη χρήση της ζώνης ασφαλείας κατά την οδήγηση

76 για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα

31 για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση

30 για παραβίαση προτεραιότητας

144 για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη

72 για αντικανονικό προσπέρασμα

21 για μη χρήση παιδικών καθισμάτων

161 για Κ.Τ.Ε.Ο.

45 για οδήγηση με φθαρμένα ελαστικά

119 για επικίνδυνους ελιγμούς κατά την οδήγηση

Γ. Συμβουλές Οδικής Ασφάλειας

Η Ελληνική Αστυνομία ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη στα θέματα ασφαλούς οδήγησης και οδικής ασφάλειας, με σκοπό να συμβάλλει στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων υπενθυμίζει σε όλους τους οδηγούς και τους χρήστες του οδικού δικτύου ότι η οδική ασφάλεια είναι υπόθεση όλων μας.

Στο πλαίσιο αυτό οι οδηγοί οφείλουν να εφαρμόζουν τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, να οδηγούν με σύνεση και προσοχή, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες και την κατάσταση του οδοστρώματος ακολουθώντας πάντα τις υποδείξεις και τις συμβουλές του προσωπικού της Τροχαίας.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οδηγώ με ασφάλεια σημαίνει :