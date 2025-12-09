Δυτική Ελλάδα: Απροσδόκητη αύξηση της ανεργίας στο γ΄τρίμηνο

Σε αντίθεση με τη συνολική εικόνα της χώρας, η Δυτική Ελλάδα κατέγραψε το γ’ τρίμηνο του 2025 μια απροσδόκητη αύξηση της ανεργίας, η οποία εκτοξεύτηκε στο 10,5%, σημειώνοντας άνοδο σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, όπως αναφέρει η Εφημερίδα «Συνείδηση».

Σε 8,2% ανήλθε το ποσοστό ανεργίας το γ’ τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, υποχωρώντας από το 8,6% του β’ τριμήνου 2025 και το 9% του γ’ τριμήνου 2024. Αντίθετα σε σχέση με τη γενική εικόνα της χώρας κινήθηκε η Δυτική Ελλάδα. Το νέο δελτίο της ΕΛΣΤΑΤ προκαλεί προβληματισμό, γιατί στη Δυτική Ελλάδα για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό τα τελευταία χρόνια καταγράφεται αύξηση της ανεργίας και μάλιστα σημαντική.

Συγκεκριμένα το γ’ τρίμηνο του 2025, που σημειωτέον μιλάμε για το τρίμηνο της high season στο τουρισμό και παραδοσιακά σημειώνεται μείωση της ανεργίας, στη Δυτική Ελλάδα καταγράφηκε αύξηση κατά 1,6 ποσοστιαίες μονάδες. Έτσι, η ανεργία διαμορφώθηκε στο 10,5% από το 8,9% το γ’ τρίμηνο του 2024, καθώς οι απασχολούμενοι μειώθηκαν από 263.000 σε 245.900.

Μάλιστα πλέον το γ΄τρίμηνο του 2025 η Δυτική Ελλάδα έχει το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας στη χώρα μετά την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Τη στιγμή που πέρυσι κατά το ίδιο τρίμηνο βρίσκονταν κάτω από μέσο όρο της ανεργίας στη χώρα… Υπενθυμίζεται ότι η Δυτική Ελλάδα τα προηγούμενα χρόνια είχε «τρέξει» ένα εντυπωσιακό ράλι στη μείωση της ανεργίας, φτάνοντας ουσιαστικά στα επίπεδα προ μνημονίων. Δείχνοντας έτσι ότι η εικόνα της Περιφέρειας ως πρωταθλήτρια της ανεργίας είναι πλέον παρελθόν.

Συγκεκριμένα η Δυτική Ελλάδα κατέγραψε το μεγαλύτερο ποσοστό μείωσης της ανεργίας, σε ολόκληρη τη χώρα, κατά το χρονικό διάστημα από το 2019 μέχρι το 2022, καθώς παρατηρήθηκε μείωση της τάξεως του 11,5%, ενώ την ίδια περίοδο ο ρυθμός μείωσης της ανεργίας στη Δυτική Ελλάδα ήταν περίπου 14 φορές μεγαλύτερος από τον ρυθμό μείωσης της ανεργίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27.

Η απροσδόκητη αύξηση της ανεργίας στη Δυτική Ελλάδα το γ΄τρίμηνο του 2025 προκαλεί έναν επιπλέον προβληματισμό, γιατί η αύξηση είναι ακόμη μεγαλύτερη, αν κάνει κάποιος τη σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο της ίδιας χρόνιας. Από το 8,2% στο 10,5%… Η αύξηση κατά 2,3 μονάδες μέσα σε μόλις ένα τρίμηνο είναι αρκετά σημαντική. Αλλά σε κάθε περίπτωση μένει να φανεί στην πορεία, αν πρόκειται για κάτι «συγκυριακό» ή όχι…

Δημήτρης Παπαδάκης – Εφημερίδα «Συνείδηση»