Δυτική Ελλάδα: Αντιδρά στο κλείσιμο των καταστημάτων ΕΛΤΑ η Ένωση Δήμων

Την διαμαρτυρία του εξέφρασε με επιστολή το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Δυτικής Ελλάδας , για την απόφαση που αφορά το κλείσιμο ή τη συγχώνευση καταστημάτων των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) σε διάφορους δήμους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Ακολουθεί η επιστολή προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο των ΕΛΤΑ, κ. Σλήκα Γρηγόρη:

Θέμα: Διαμαρτυρία για το κλείσιμο καταστημάτων των ΕΛΤΑ στη Δυτική Ελλάδα.

Κύριε Διευθύνοντα Σύμβουλε,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Δυτικής Ελλάδας εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία και βαθιά ανησυχία του για την απόφαση που αφορά το κλείσιμο ή τη συγχώνευση καταστημάτων των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) σε διάφορους δήμους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του δικτύου.

Η απόφαση αυτή πλήττει καίρια τις τοπικές κοινωνίες, ειδικά τις ορεινές και ημιορεινές περιοχές, που ήδη αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες πρόσβασης σε δημόσιες υπηρεσίες. Τα καταστήματα των ΕΛΤΑ δεν αποτελούν απλώς σημεία συναλλαγής, αλλά βασικούς πυλώνες κοινωνικής συνοχής και εξυπηρέτησης πολιτών, ιδιαίτερα ηλικιωμένων, αγροτών και επαγγελματιών.

Η Δυτική Ελλάδα είναι μια περιοχή με έντονα γεωγραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά απομόνωσης, και η παρουσία των ΕΛΤΑ εδώ και δεκαετίες λειτουργεί ως μοχλός στήριξης της τοπικής ζωής και εργαλείο ανάπτυξης για τις τοπικές οικονομίες. Το κλείσιμο καταστημάτων θα έχει άμεσες και οδυνηρές συνέπειες:

Θα στερήσει από χιλιάδες πολίτες την εύκολη πρόσβαση σε βασικές ταχυδρομικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Θα επιβαρύνει οικονομικά και χρονικά τους κατοίκους, οι οποίοι θα αναγκάζονται να μετακινούνται δεκάδες χιλιόμετρα για απλές συναλλαγές.

Θα εντείνει την ερήμωση της υπαίθρου και θα υπονομεύσει την προσπάθεια συγκράτησης πληθυσμού στις τοπικές κοινωνίες.

Η ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας καλεί τη Διοίκηση των ΕΛΤΑ και την Πολιτεία να επανεξετάσουν άμεσα τον σχεδιασμό που προβλέπει το κλείσιμο των καταστημάτων, λαμβάνοντας υπόψη:

Τον κοινωνικό ρόλο των ΕΛΤΑ στις τοπικές κοινωνίες.

Την ανάγκη ισότιμης πρόσβασης των πολιτών της περιφέρειας σε δημόσιες υπηρεσίες.

Την υποχρέωση της πολιτείας να στηρίζει την τοπική ανάπτυξη και όχι να την αποδυναμώνει.

Σε μια εποχή που όλοι μιλούν για «ψηφιακή μετάβαση» και «ενίσχυση της περιφέρειας», τέτοιες αποφάσεις αναιρούν στην πράξη κάθε σχετική εξαγγελία και εντείνουν το αίσθημα εγκατάλειψης των πολιτών της Δυτικής Ελλάδας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας δηλώνει ότι θα σταθεί στο πλευρό των Δήμων και των τοπικών κοινωνιών που πλήττονται από αυτή την απόφαση και θα αναλάβει κάθε θεσμική και πολιτική πρωτοβουλία για την ανατροπή της.

Δηλώνουμε ότι θα πραγματοποιηθούν δυναμικές κινητοποιήσεις σε όλους τους Δήμους της ΠΔΕ (κλείσιμο Δήμων – οδικών αρτηριών κλπ.) προκειμένου να μην προχωρήσει η συγκεκριμένη μεθόδευση και να ανακληθούν όλες οι αποφάσεις κλεισίματος καταστημάτων των ΕΛΤΑ στη Δυτική Ελλάδα.

Με εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΕΔ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

Θ. Παπαδόπουλος

Δήμαρχος Καλαβρύτων

(σφραγίδα ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας και υπογραφή)