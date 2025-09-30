Δυτική Ελλάδα: Ανατροπές στο πολιτικό σκηνικό με Καρυστιανού και Τσίπρα, δείχνει δημοσκόπηση της Data C

Αλλαγή - έκπληξη στο πολιτικό σκηνικό στην περίπτωση υποψηφιότητας Καρυστιανού και Τσίπρα σύμφωνα με δημοσκόπηση της DATA C στη Δυτική Ελλάδα.

Στο ενδιάμεσο μεταξύ των εθνικών εκλογών, η εφημερίδα «Πελοπόννησος» δημοσιεύει σήμερα Τρίτη (30.9.25) μια αποκαλυπτική δημοσκόπηση της Data Consultants, για την πρόθεση ψήφου στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, όπου η εκλογική γεωγραφία περιέχει μια μεγάλη έκπληξη.

Η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτο κόμμα, αποδυναμωμένη σε σχέση με το 2023 και παραδοσιακά στην ΠΔΕ με ποσοστό μικρότερο από αυτό του εθνικού. Το ΠΑΣΟΚ είναι δεύτερο κόμμα, ενισχυμένο σε σχέση με το 2023, αλλά σχεδόν με 10% λιγότερη δύναμη από τη ΝΔ. Ενισχυμένες η Ελληνική Λύση και η Πλεύση Ελευθερίας.

Η επίδοση του δυνητικού κόμματος Αλέξη Τσίπρα είναι ικανή να συσπειρώσει τα κόμματα της Αριστεράς, αλλά όχι να καταφέρει μεγάλο πλήγμα στο ΠΑΣΟΚ ή να απειλήσει τη ΝΔ. Το εντυπωσιακό στοιχείο της έρευνας είναι η επίδοση του δυνητικού κόμματος Καρυστιανού, που μπορεί να επιφέρει αλλαγές σε όλο το πολιτικό σύστημα της χώρας.

Πρόθεση ψήφου: Εθνικές εκλογές στην ΠΔΕ με τα υπάρχοντα κόμματα

Εάν είχαμε εκλογές αύριο η Ν.Δ. θα ήταν πρώτο κόμμα στην ΠΔΕ, με ποσοστό 21%. Τα μεγαλύτερα ποσοστά της τα συγκεντρώνει στους έχοντες μεγαλύτερη ηλικία, χαμηλή εκπαίδευση, στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας , στους ελευθέρους επαγγελματίες, στους συνταξιούχους και στην «δεξιά» και την «κέντρο – δεξιά».

Δεύτερο κόμμα το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ με ποσοστό 11,4% ή 9,6% πoσοστιαίες μονάδες λιγότερο από την ΝΔ. Το profile του κοινού που το επιλέγει είναι σχετικά «παραδοσιακό». Άνδρες, μεγαλύτερες ηλικίες, υποχρεωτική εκπαίδευση, από την Π.Ε. Ηλείας, μη οικονομικά ενεργούς, «κεντρώους» και «κέντρο αριστερούς».

Τρίτο κόμμα η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ με 6,94% και τέταρτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ με 6,9%. Ακολουθεί η ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ με 6,3,% και το ΚΚΕ με 5,3%. Τα υπόλοιπα κόμματα σημειώνουν πολύ μικρότερα ποσοστά.

Η επιλογή «ΑΛΛΟ ΚΟΜΜΑ» συγκεντρώνει ποσοστό 6,8%. Εδώ οι απαντήσεις αφορούν τα κόμματα ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ, ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ κ.α.

Οι «Αναποφάσιστοι» φτάνουν στο 17,9%. Σε αυτό το σώμα αναλογικά περισσότερο εκπροσωπούνται οι γυναίκες, οι μικρότερες ηλικίες, οι έχοντες υψηλότερη μόρφωση, από την Π.Ε. Αχαΐας, οι μισθωτοί και όσοι δεν αυτοτοποθετούνται πολιτικά.

Σύμφωνα με την δημοσκόπηση, «εάν είχαμε εκλογές την ερχόμενη Κυριακή», στην ΠΔΕ, η Ν.Δ. θα ήταν πρώτο κόμμα με 29,8%. Το ποσοστό αυτό είναι κατά 6,85% π.μ. μικρότερο από αυτό που καταγράφηκε στις τελευταίες εθνικές εκλογές και μεγαλύτερο κατά 5,05% π.μ. από αυτό των Ευρωεκλογών.

Το ΠΑΣΟΚ θα λάμβανε 16,2%. Ποσοστό κατά 1,86% π.μ. μεγαλύτερο από τις τελευταίες εθνικές εκλογές και 0,82% π.μ. μικρότερο από τις ευρωεκλογές.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ θα λάμβανε 9,84%. Ποσοστό κατά 6,58% π.μ. μεγαλύτερο από τις τελευταίες εθνικές εκλογές και 1,62% μεγαλύτερο από τις ευρωεκλογές.

Ο ΣΥΡΙΖΑ θα λάμβανε 9,79%. Ποσοστό κατά 16,12% μικρότερο από τις τελευταίες εθνικές εκλογές και 7,52% μικρότερο από τις ευρωεκλογές.

Η ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ θα λάμβανε 9,8%. Ποσοστό κατά 6,65% μεγαλύτερο από τις τελευταίες εθνικές εκλογές και 5,73% μεγαλύτερο από τις ευρωεκλογές.

Το ΚΚΕ θα λάμβανε 7,5%. Ποσοστό κατά 1,28% π.μ. μεγαλύτερο από τις τελευταίες εθνικές εκλογές και 1,83% π.μ. μικρότερο από τις ευρωεκλογές.

Συσπειρώσεις – μετακινήσεις

Η «συσπείρωση» της ΝΔ με βάση τις εθνικές εκλογές του 2023 είναι 66,2% (με βάση τις ευρωεκλογές είναι 68,5%). Σε πρόσφατες μετρήσεις σε εθνικό επίπεδο (Μetron Analysis) καταγράφεται στο 77%. Οι ισχυρότερες «μετακινήσεις» είναι προς την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ (3,5%), την ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ (2,2%) και τα «Λοιπά κόμματα» (4,1%). Αξίζει να σημειωθεί ότι 12,6% των ψηφοφόρων του στις Εθνικές εκλογές του 2023 δηλώνουν αναποφάσιστοι.

Η «συσπείρωση» του ΠΑΣΟΚ με βάση τις εθνικές εκλογές του 2023 καταγράφεται στο 64,6% (με βάση τις ευρωεκλογές είναι 66%). Σε πρόσφατες μετρήσεις σε εθνικό επίπεδο (Μetron Analysis) καταγράφεται στο 73%. Οι ισχυρότερες «μετακινήσεις» είναι προς την ΝΔ (5,5%), την ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ (3,7%), την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ (3,7%) και τον ΣΥΡΙΖΑ (3,0%). Από την άλλη «εισπράττει» 1,3% από την ΝΔ από τον ΣΥΡΙΖΑ και 5,1% από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ακόμη το 10,4% των ψηφοφόρων του στις Εθνικές εκλογές του 2023 δηλώνουν αναποφάσιστοι.

Πρόθεση ψήφου στις Εθνικές εκλογές στη ΠΔΕ με συμμετοχή του κ. Τσίπρα

Στην δυνητική περίπτωση που ο κ. Τσίπρας κατερχόταν στις εκλογές ως επικεφαλής κόμματος, δηλώνει ότι θα τον ψήφιζε το 13,4%. Το κόμμα αυτό δεν υπάρχει οπότε το ποσοστό θα μπορούσε να καταγραφεί και ως «εκλογική επιρροή». Το ποσοστό αυτό επί των εγκύρων είναι ακόμα μεγαλύτερο και θα καθιστούσε αυτό το υποθετικό κόμμα ως δεύτερο μετά την Ν.Δ. Ως προς τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των ψηφοφόρων θα το επέλεγαν, αναλογικά περισσότερο, οι γυναίκες, οι έχοντες βασική εκπαίδευση και οι μη οικονομικά ενεργοί. Η εκλογική βάση του «δυνητικού κόμματος Τσίπρα» θα παρουσιαστεί αναλυτικά σε ειδικό δημοσίευμα στο αυριανό φύλλο της Τετάρτης.

Στην δυνητική περίπτωση που η κα. Καρυστιανού κατερχόταν στις εκλογές ως επικεφαλής κόμματος, δηλώνει ότι θα την ψήφιζε το 19,8%. Το κόμμα αυτό δεν υπάρχει, οπότε το ποσοστό θα μπορούσε να καταγραφεί και ως «εκλογική επιρροή». Το ποσοστό αυτό επί των εγκύρων είναι ακόμα μεγαλύτερο και θα καθιστούσε αυτό το υποθετικό κόμμα ως δεύτερο μετά την Ν.Δ. (20,8%).

Το δυνητικό «κόμμα Καρυστιανού» δημιουργεί δημογραφικές και κοινωνικές ομαδοποιήσεις οι οποίες είχαν πολλές δεκαετίες να εμφανιστούν στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα το επιλέγουν οι γυναίκες σε διπλάσιο ποσοστό από ότι οι άνδρες, οι νέοι σε ποσοστά υπερδιπλάσια των ηλικιωμένων, και οι «αριστεροί» σε υπερ τετραπλάσια μεγαλύτερα ποσοστά από ότι οι «δεξιοί». Η εκλογική βάση του «δυνητικού κόμματος Καρυστιανού» θα παρουσιαστεί αναλυτικά σε ειδικό δημοσίευμα στο αυριανό φύλλο της Τετάρτης.

Τα ευρήματα της έρευνας και ειδικότερα η πρόθεση ψήφου αποτελούν την καταγραφή των απόψεων και τάσεων που επικρατούν τη χρονική περίοδο διεξαγωγής της έρευνας. Δεν αποτελούν πρόβλεψη ψήφου ούτε εκτίμηση εκλογικής επιρροής.

