Δυτική Ελλάδα: Ακίνητα τα… νερά για την Ενεργειακή Κοινότητα

Σε τέλμα παραμένει η Ενεργειακή Κοινότητα στη Δυτική Ελλάδα, καθώς οι εξαγγελίες για τους όρους σύνδεσης δεν έχουν προχωρήσει και οι πρόεδροι πέντε ΤΟΕΒ ζητούν έκτακτη Γενική Συνέλευση για να βρεθεί λύση.

Μπορεί στην εξωτερική πολιτική η ρητορική των «ήρεμων νερών» να μην συνάδει με την πραγματικότητα, στο ενεργειακό μέτωπο τα νερά δεν είναι απλώς ήρεμα, αλλά ακίνητα….

Και αυτό γιατί η εξαγγελίες για όρους σύνδεσης στις ενεργειακές κοινότητες δημοσίου συμφέροντος έχουν μείνει εξαγγελίες για 10 μήνες περίπου. Και αυτό ισχύει για όλη την Ελλάδα, ωστόσο η περίπτωση που ξεχωρίζει είναι αυτή της ενεργειακής σύμπραξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με τους Δήμους και τους ΤΟΕΒ της περιοχής. Ο προβληματισμός είναι έντονος για τα… ακίνητα νερά και το γεγονός ότι η υπόθεση φαίνεται πως έχει περιέλθει σε τέλμα.

Προσπαθώντας να ταράξουν κάπως τα νερά πέντε πρόεδροι ΤΟΕΒ στην Αιτωλοακαρνανία ζητούν την σύγκλιση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Ενεργειακής Κοινότητας. Πρόκειται για τους εκπροσώπους των ΤΟΕΒ Ευηνοχωρίου, Γαλατά, Τρικόρφου, Χαλκιοπούλων και Χρυσοβεργίου. Στην επιστολή – αίτημα που απευθύνουν προς τον αντιπεριφερειάρχη, Λ. Μπλέτσα ζητούν τα τεθούν επί τάπητος όλα τα επιμέρους θέματα και οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν για να λάβει σάρκα και οστά το έργο της Ενεργειακής Κοινότητας.

Δυστυχώς όμως μέχρι τώρα η υπουργική απόφαση για τους όρους σύνδεσης δεν έχει υπογραφεί και η κυβέρνηση φαίνεται ότι γενικότερα στο ενεργειακό ζήτημα μοιάζει να πελαγοδρομεί, καθώς πρόσφατα απεντάχθηκαν 100 εκατ. που είχαν δεσμευθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης για το «Απόλλωνα», που στη θεωρία πρόκειται να δώσει φθηνό ή σχεδόν δωρεά ρεύμα σε ευάλωτα νοικοκυριά…

Εφημερίδα «Συνείδηση»