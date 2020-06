Δυτική Ελλάδα – Αιγιάλεια: Υπερήλικας βίασε σκυλίτσα – Τι “έδειξε” η κτηνιατρική εξέταση

85ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΕΛΓΗΣΕ ΣΕ ΣΚΥΛΙΤΣΑ/85-YEAR-OLD VIOLATED A FEMALE DOG(scroll down for English)Αναφερομαστε στον 85χρονο που κακοποίησε σεξουαλικά τη Μίλβα, τη σκυλίτσα που βλέπετε στο βίντεο. Το έκανε σε δημόσιο μέρος και τον ειδαν 4-5 άτομα. Όλοι έφριξαν μα κάνεις δεν αντέδρασε. Κανείς δεν τον σταμάτησε. Γύρισαν την πλάτη τους κι έφυγαν. Κάποιος που δεν άντεξε τις εικόνες να τον στοιχειώνουν έκανε την καταγγελία, όμως ανώνυμα, δε θέλει να εμπλακεί. Σήμερα η Μίλβα μεταφέρθηκε σε κτηνίατρο και πλέον έχουμε και ιατρική γνωμάτευση που πιστοποιεί την κακοποίηση. Κανείς δε θέλει να έρθει μάρτυρας στο δικαστήριο. Εμείς προχωράμε νομικά, ενώ δικηγόρος έχει αναλάβει την υπόθεση. Δε θα το αφήσουμε έτσι, θα προχωρήσουμε μέχρι τέρμα, με κάθε τρόπο.Και πρέπει όσοι ξέρετε να μιλήσετε, πρέπει να έρθετε και να καταθέσετε. Πόσα χρόνια πια θα μας ορίζει το κατοχικό σύνδρομο του προδότη; Προδότης είσαι όταν μάρτυρας φίλο, ευεργέτη, κάποιον καλό. Όχι όταν ονομάζεις τον υπανθρωπο που βίασε ένα ανυπεράσπιστο πλάσμα. Εκτός κι αν θες να εθελοτυφλεις τόσο που δε βλέπεις πως όπου σήμερα η σκυλίτσα, χτες ήταν μια αλλη ανυπεράσπιστη ψυχή. Μπορεί παιδί, μπορεί άτομο με νοητικές δυσκολίες, μπορεί κάποιος κατάκοιτος, οποιοσδήποτε. Η κακοποίηση μπορεί να εκφραστεί με πολλούς τρόπους και σε πολλά θύματα. Ή και τότε θα γυρνούσες την πλάτη σου να συνεχίσεις; Υπάνθρωποι όπως αυτός έχουν ισχύ όσο οι υπόλοιποι δεν ενωνονται εναντίον τους. Κι αν είναι τόσο κακός όσο όλοι λένε, είδατε με τη σιωπή τόσα χρόνια να γίνεται καλύτερος; Αν όμως είχατε όλοι ενωθεί απέναντι του δε θα μπορούσε να κάνει τόσο κακό.Σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης η Μίλβα ήταν ακίνητη, δεν αντέδρασε καθόλου. Αυτό δε σημαίνει πως δεν ενοχλήθηκε, την έπιασε έπειτα ταχυκαρδία και ανησυχία. Στον ελάχιστο χρόνο που μας γνώρισε άρχισε να μας κάνει χαρές, εγλυφε τα χέρια της κοπέλας που την πήρε απ' το ορεινό χωριό που βρίσκεται κάπου πιο πάνω απ' τις Νεραντζιές. Στο αμάξι λουφαξε στη θέση για τα πόδια του συνοδηγού και δεν ακούστηκε καθόλου. Όταν η εθελόντρια έφυγε, έτρεξε προς το μέρος της με το βλέμμα της να τη ζητάει. Δεν υπάρχει το πόσο καλό είναι αυτό το πλασματακι, πόσο θες να το αγκαλιάσεις για όσα πέρασε και να προσπαθήσεις να τα σβήσεις όλα προσφέροντας την όλη τη χαρά του κόσμου.Χρειάζεται ανθρώπινη επαφή, την αποζητά. *Η Μίλβα είχε εμφανιστεί 4 ημέρες νωρίτερα σε αυτό το χωριό. Πριν εγκαταλείψετε το ζωάκι σας ή το δώσετε στον πρώτο τυχόντα που βρέθηκε μπροστά σας, σκεφτείτε πως μπορεί να είναι αυτή η κατάληξη του και να είναι η δική σας αδιαφορία κι ανευθυνότητα που το έφερε στα χέρια του.Αν θέλεις να τη φιλοξενήσεις ή να την υιοθετήσεις, επικοινώνησε με το 26960 32320.ΒΡΕΘΗΚΕ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ <3 ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΕΘΕΙ ΥΙΟΘΕΣΙΑ ☀️We are referring to the 85-year-old that sexually abused Milva, the female dog in the video. He did it in a public place and 4-5 people saw him. All were disgusted but no one reacted. Nobody stopped him. They turned their backs and left. Someone who could not stand those pictures that were haunting them, made the accusation, anonymously, because they don't want to get involved. Today, Milva was taken to the vet and we now have a medical report that certifies the abuse. Nobody wants to go to court as a witness. We are taking a legal course of action and a lawyer has taken on the case. We will not let this go, we will take this to the end, any way we can. And all of you who know must speak, must come and testify. How long will the traitor syndrome define us? You are a traitor when you tell on a friend, a benefactor, a good person. Not when you name the less-than-human that raped a defenseless creature. Unless you want to act blind, so much that you can't see that yesterday another defenseless soul could have been where this dog is today. Maybe a child, maybe a person with mental difficulties, maybe a bedridden person, anybody. Abuse can show itself in many ways and in many victims. Would you turn your back again then? 'People' like him have power as long as the rest do not unite against them. And if he is as bad as they say he is, do you think keeping silent has made him any better? If you had all united against him, he would not have done so much harm. During the entire time of the examination, Milva was still, did not react at all. That does not mean she wasn't annoyed- later on, she got tachycardia and was nervous. In the little while she met us, she was very happy, she was licking the hands of the young woman who took her from the village somewhere over Nerantzies in the mountains. She nested on the space for the co-driver's feet and was not heard at all. When the volunteer left, she ran towards her with her eyes asking for her. You cannot believe how good this creature is and how much you want to hug her for all that she's been through and make it all go away by offering her all the joy in the world. She needs human contact, she longs for it. *Milva had shown up in that village 4 days earlier. Before you abandon your pet or give it to the first person you happened to see, think about how it may end up and how your indifference and irresponsibility was the thing that led it to them.If you want to adopt or accommodate her, call 26960 32320.ACCOMMODATION FOUND <3 KEEP SHARING TO FIND ADOPTION☀️

