Δυτική Ελλάδα: 3η Διημερίδα Ανταλλαγής Καλών Πρακτικών Erasmus+

Εκπαιδευτικοί και μαθητές από ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδας ανέδειξαν τη σχολική εμπειρία Erasmus+ αλληλοεπιδρώντας

Ως ακόμη μία ουσιαστική και επιτυχημένη εμπειρία χαρακτήρισαν την 3η Διημερίδα «Ευρωπαϊκά Προγράμματα Erasmus+: Καινοτομία - Ευρωπαϊκή Διάσταση στην Εκπαίδευση», εκπαιδευτικοί, μαθητές και γονείς που παρακολούθησαν τις εργασίες της εκδήλωσης την οποία συνδιοργάνωσαν το ΙΚΥ - Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Εθνική Μονάδα Συντονισμού του Erasmus+) και η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με τα Αρσάκεια Σχολεία και το φιλόξενο χώρο της Εστίας Παιδείας και Επιστημών Πάτρας και το ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας.

Η Διημερίδα έλαβε χώρα στις 10-11 Απριλίου 2024 και ώρες 09:30-13:30, υπό τον συντονισμό των οργανωτικά υπευθύνων κ. Πετράκη Εμμανουήλ (Δ/ντη Αρσακείου Λυκείου Πάτρας), κ. Βλαχοδημητρόπουλου Δημήτριου (Δ/ντη Αρσακείου Γυμνασίου Πάτρας), κ. Μπαλωμένου Αθανασίας (Συμβούλου Εκπ/σης Αχαΐας) και της κ. Σαρλή Έλενας, Προωθήτριας Erasmus+ σχολικών μονάδων Δυτικής Ελλάδας.

Πληθώρα εκπαιδευτικών και μαθητών από τους τρεις νομούς της Δυτικής Ελλάδας ανέδειξαν τη σχολική εμπειρία Erasmus+ αλληλοεπιδρώντας μέσω δημιουργικής συζήτησης με συναδέλφους τους που συμμετέχουν ή και δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα έτσι ώστε να εντοπίσουν περισσότερους τρόπους και ευκαιρίες για την εκμετάλλευση, εφαρμογή και ενσωμάτωση των μοναδικών αποτελεσμάτων του προγράμματος σε περισσότερες σχολικές μονάδες της Δυτικής Ελλάδας.

Υπήρξε δε και ουσιαστικός χρόνος δικτύωσης μεταξύ έμπειρων και άπειρων Erasmus+ εκπαιδευτικών προκειμένου να το γνωρίσουν λίγο καλύτερα και εφόσον τους εμπνεύσει να τολμήσουν να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες του προγράμματος παρακολουθώντας τις προγραμματισμένες ενημερωτικές ημερίδες και εργαστήρια που προσφέρονται από τα στελέχη του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών σε συνεργασία με τους κατά τόπους Προωθητές των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης με την έναρξη του νέου σχολικού έτους.

Τους συμμετέχοντες στην διημερίδα καλωσόρισαν, την πρώτη ημέρα ο Διευθυντής του Αρσακείου Λυκείου Πατρών και Συντονιστής των Φυσικών Επιστημών της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας Μάνος Πετράκης και τη δεύτερη ημέρα ο Διευθυντής του Αρσακείου Γυμνασίου Πατρών Δημήτριος Βλαχοδημητρόπουλος.

Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος, ο Επικεφαλής της Διεύθυνσης Ειδικών Προγραμμάτων και Διεθνών Υποτροφιών του ΙΚΥ κ. Λεωνίδας Παπαστεργίου, ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας κ. Νικόλαος Κλάδης καθώς και ο Υπεύθυνος των προγραμμάτων Erasmus+ που υλοποιεί η ΔΔΕ Αχαΐας κ. Νικόλαος Κρίκης εκπροσωπώντας την Δ/ντρια Δ/θμιας Εκπ/σης κ. Ευγενία Πιερρή.

Τη ζωντανή συζήτηση με καλές εκπαιδευτικές πρακτικές υλοποίησαν και καθοδήγησαν η Συντονίστρια Βασικής Δράσης 1 του ΙΚΥ κ. Μαρία Αδαμοπούλου, η Συντονίστρια της Ομάδας Προβολής & Αξιοποίησης Αποτελεσμάτων Erasmus+ και Inclusion Officer του ΙΚΥ κ. Ελένη Μαυρογιώργου και ο Συντονιστής Βασικής Δράσης 2 και TCA Officer του ΙΚΥ κ. Αναστάσιος Μπάρμπας αναδεικνύοντας τις σπουδαίες αλλαγές που έχουν συμβεί στην οργανωτική κουλτούρα των σχολικών μονάδων, στο κλίμα της σχολικής τάξης, στις δεξιότητες των εκπαιδευτικών για εφαρμογή επιτυχημένων στρατηγικών διδασκαλίας , στα μαθησιακά αποτελέσματα των μαθητών αλλά και στις θετικές δομικές αλλαγές σε επίπεδο προσωπικότητας που έχουν συμβεί σε εκπαιδευτικούς και μαθητές που βίωσαν την Erasmus+ εμπειρία.

Επίσης κοινοποιήθηκαν εκπαιδευτικά εργαλεία ερευνητικών προγραμμάτων Erasmus+ του Ανοιχτού Ελληνικού Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Πατρών, εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν στοχευμένα βιωματικά εργαστήρια γνωρίζοντας σε βάθος καινοτόμες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις που έχουν παραχθεί στο πλαίσιο υλοποίησης σχεδίων Erasmus+ σε σχολικές μονάδες και φορείς της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Τι είδαμε:

Εκπαιδευτικούς και μαθητές ΕΝΕΓΥΛ να εφαρμόζουν συμπεριληπτικές πρακτικές με ευρωπαϊκή προοπτική και μέσω του Erasmus+ σχεδίου τους και να διακρίνονται με την πρώτη θέση σε Πανελλήνιο Διαγωνισμό Επιχειρηματικότητας θέτοντας τη βάση για τα επόμενα βήματα επαγγελματικής αποκατάστασης των μαθητών του.

Δημιουργία Ημερολογίου με συμβουλές για την προστασία του Περιβάλλοντος κάθε μήνα για όλους τους μαθητές, αυξημένη πράσινη συνείδηση και πλούσιες τεχνικές διδασκαλίας από εκπαιδευτικούς που παρακολούθησαν επιμορφωτικό σεμινάριο στο εξωτερικό Erasmus+ των οποίων ο επιμορφωτής ήταν από χωριό της Αργεντινής με πολύ υψηλά ποσοστά θνησιμότητας που προερχόταν από καρκίνο λόγω χρήσης χημικών στις φυτείες.

Εργαλείο για Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό από τις τάξεις του Δημοτικού με έμφαση στις Δεξιότητες που χρειάζονται οι μαθητές του 21 ου αιώνα.

Γνωριμία με Γλώσσες Προγραμματισμού και Βασικές Αρχές Κωδικοποίησης για το Νηπιαγωγείο χωρίς τη χρήση Υπολογιστή, με απλά υλικά διαθέσιμα σε όλες τις σχολικές μονάδες.

Πολλά χαμογελαστά, χαρούμενα παιδιά μέσα σε σχολείο στο οποίο χρησιμοποιεί διδακτικά εργαλεία και τεχνικές που γνώρισαν σε κινητικότητα Erasmus+ στο εξωτερικό και τα οποία ανατρέπουν την πεποίθηση πως η ύπαιθρος είναι μόνο χώρος αναψυχής και όχι μάθησης.

Μαθητές που γνώρισαν και εφάρμοσαν τις αρχές του Δημοκρατικού Σχολείου και των πολιτιστικών αξιών που μας μίλησαν ενθουσιασμένοι για την κάθε μέρα τους στο σχολείο.

Μαθητές ΕΠΑΛ εργάστηκαν σε εργοδότες του εξωτερικού σε Οδοντοτεχνία, Νοσηλευτική, Δομικά Έργα και Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό, Διοίκηση και Οικονομικές Υπηρεσίες σε μεγάλες επιχειρήσεις του εξωτερικού και επέστρεψαν ενθουσιασμένοι από τις επαγγελματικές προτάσεις που δέχθηκαν, πιο ώριμοι και στοχοπροσηλωμένοι και γεμάτοι αυτοπεποίθηση αλλά και σεβασμό στο σχολείο τους, τους συμμαθητές τους και τους εκπαιδευτικούς τους.

Τη δημιουργία από εκπαιδευτικούς και μαθητές ενός ψηφιακού παιχνιδιού σε τρισδιάστατο εικονικό περιβάλλον για την εκμάθηση στρατηγικών διαχείρισης άγχους στο σχολικό αλλά και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.

Εκπαιδευτικούς Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης να εμπνέονται από τακτικές συνεργασίες του συλλόγου διδασκόντων με γονείς, από δράσεις για επαγγελματικές προοπτικές μαθητών με ειδικές ανάγκες μέσω του σχολείου, αλλά και από μοντέλα πολυταξικών τάξεων με την ύπαρξη πολλών παράλληλων εκπαιδευτικών-διευκολυντών.

Μαθητές που υλοποίησαν μεγάλη καμπάνια ευαισθητοποίησης σχετική με εγκαταλελειμμένα κτίρια και ιδέες εκμετάλλευσής τους μέσω του προγράμματος τους Erasmus+ σχετικού με την Περιβαλλοντική Βιωσιμότητα που ενημέρωσαν πως μόνο αυτοί θα κάνουν παρουσιάσεις διότι ξεπερνούν πια σε φαντασία τους εκπαιδευτικούς τους και είναι περήφανοι για αυτό!

Εκπαιδευτικούς που έφτιαξαν υλικό για εκπαιδευτικούς για ανάπτυξη της ψηφιακής ετοιμότητας δημιουργώντας και μία δυναμική βιβλιοθήκη περιεχομένου.

Έλληνες μαθητές και Ισπανούς συμμαθητές τους, οι οποίοι με την ευκαιρία της υλοποίησης της επίσκεψης τους στο σχολείο για κοινές μαθησιακές δραστηριότητες μας μίλησαν για την εμπειρία φιλοξενίας τους από ελληνικές οικογένειες και τους στόχους του προγράμματός τους. Μέσα από το Erasmus+ έφτιαξαν το ηλεκτρονικό τους περιοδικό, ήταν στην πρώτη δεκάδα διαγωνισμού κοινωνικής καινοτομίας, κατέθεσαν πολιτιστικό πρόγραμμα «Βιώσιμες Πόλεις» και προέκυψε ιδέα

εκμετάλλευσης του παλαιού εργοστασίου χαρτοποιίας σε συνεργασία με το Δήμο τους!

Διευθυντή Σχολείου ΕΠΑΛ το οποίο προσφέρει συμμετοχή στους μαθητές του μέσω του προγράμματος Erasmus+ σε πραγματικές συνθήκες εργασίας επιχειρηματικότητας προσφέροντάς τους όλες τις απαραίτητες δεξιότητες στη μελλοντική αγορά εργασίας λειτουργώντας ένα εργαστήριο με τις αρχές που διέπουν ένα πραγματικό εταιρικό τμήμα.

Η Διημερίδα οργανώθηκε, επιμελήθηκε και συντονίστηκε από τους Πετράκη Εμμανουήλ Δ/ντη Αρσακείου Λυκείου Πάτρας, Βλαχοδημητρόπουλο Δημήτριο Δ/ντη Αρσακείου Γυμνασίου Πατρών, Σαρλή Έλενα, Προωθήτρια Erasmus+ Π.Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας, Μπαλωμένου Αθανασία Σύμβουλο Εκπαίδευσης, και συνεπικουρήθηκαν από την Αναπληρώτρια Προωθήτρια Erasmus+ κ. Βλασσοπούλου Ευαγγελία, τον κ. Γεωργάκη Θεοφύλακτο και τους κ. Ζώτο Χρήστο, Βρυνιώτη Σπυρούλα και Φαϊλάδη Αμαλία των Αρσακείων Σχολείων Πάτρας.

Παρουσιάστηκαν οι ακόλουθες εισηγήσεις - προγράμματα – βιωματικά εργαστήρια:

«Erasmus+ Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών_Προπόνηση...» Σαρλή Έλενα, Προωθήτρια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ΠΔΕΔΕ

«Παρουσίαση των έργων Erasmus+ του Εργαστηρίου Ποιότητας Λογισμικού και Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών», Ξένος Μιχαήλ, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών H/Y και Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πατρών

«THE SEER – «STE(A)M EDUCATION EUROPEAN ROADMAP»: Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ STE(A)M”, Νικολακοπούλου Αικατερίνη, Οργανωτική Συντονίστρια ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας, Σύμβουλος Εκπαίδευσης, 3ης Θέσης ΠΕ70 Αχαΐας, Επιστημονική Συνεργάτης DAISSY Research Group, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

«In Partnership for Promoting Successful Inclusion in a European Perspective”, KA201, Κρίκης Νικόλαος, Αδαμόπουλος Χρήστος, ΕΝΕΓΥΛ Πάτρας

“BLOOM, Ανθίζω - Καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα - Η επόμενη μέρα”, ΚΑ1, Γκουρνέλου Αδαμαντία, Δημόπουλος Αριστείδης, 1ο Εσπερινό Γυμνάσιο Πατρών

Βιωματικό Εργαστήριο: “Διάχυση καλών Πρακτικών Μέσω Πλατφόρμας Ευρωπαϊκής Ένωσης”, Φλίγκος Δημήτριος, Καράμπελας Παναγιώτης, ΕΠΑΛ Κάτω Αχαΐας

“RAISE: Raising environmental knowledge & awareness through an innovative virtual environment”, ΚΑ220 Πατρούλα Καφούσια, Άννα Χαλκίδη, Αρσάκειο Λύκειο Πατρών

“Προοπτικές ενίσχυσης του ατομικού και επαγγελματικού προφίλ των μαθητών της επαγγελματικής εκπαίδευσης”, ΚΑ122 Δελημπέης Γεώργιος, 1ο ΕΠΑΛ Λεχαινών

Βιωματικό Εργαστήριο: “Περιήγηση στον εικονικό κόσμο του Erasmus+ προγράμματος «RAISE: Raising environmental knowledge & awareness through an innovative virtual environment» Νικόλαος Γιαννακόπουλος, Μηνάς Δημοσθένης, Μιχαήλ Κούσκουρης, Σταύρος Βολουδάκης, Αρσάκειο Λύκειο Πατρών, CEID, Πανεπιστήμιο Πατρών

«Ένα μάθημα για τον Πλανήτη μας», ΚΑ1 Αμπλά Μαρία, Γκοτσοπούλου Μαρία, 46ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών

“PRIME: Promoting And Improving Career-related Education in Primary Education”, ΚΑ220 Γεωργίου Αικατερίνη, Ρηγοπούλου Σοφία, Αρσάκειο Γυμνάσιο Πατρών

“GameWork, A gamified environment for organising and doing homework”, ΚΑ220 Καραδήμας Ηλίας, Αρσάκειο Λύκειο Πατρών

“MY CODING BAG WITHOUT A COMPUTER”, ΚΑ210 Μαντζανίδου Γαρυφαλλιά, Κακαβούλα Σοφία, Νηπιαγωγείο Δρεπάνου

«Let's build social cohesion, inclusion and collaboration in and out of the classroom!» ΚΑ122 Σουλάνη Αλεξάνδρα Ελένη, Δημοτικό Σχολείο Τέμενης Αιγίου

«A school for 21st century: competent, creative and democratic for all», ΚΑ121, Μαμωνά Χαρίκλεια, Κατούφα Αγγελική, Σταθακοπούλου Έφη, Γιαλελής Κωνσταντίνος, Καλύβας Αθανάσιος, 2ο Δημοτικό Σχολείο Ακράτας

“Μετάβαση από τη θεωρία στη πράξη”, ΚΑ1 Καλύβας Σωτήριος, Λαμπροπούλου Στυλιανή, Παντελάκη Ευτυχία, 3ο ΕΠΑΛ Πατρών

“POSITIVE: Prevention Of Stress by exploiting an Innovative Virtual Environment”, ΚΑ220, Ηλιοπούλου Νικολία, Αρσάκειο Λύκειο Πατρών

“Επιμορφώνομαι και εξελίσσομαι”, ΚΑ1 Ρήγα Ασημίνα, Χαρίτος Ευάγγελος, Ε.Ε.Ε.ΕΚ Axαΐας

Μαντά Αγγελική, Στάθης Ευάγγελος, Αρσάκειο Δημοτικό Πατρών, - «MATHS AND MOVE», ΚΑ220.

“Green Game”, ΚΑ220 Βλαχοδημητρόπουλος Δημήτριος, Τζελέπη Βασιλεία Μελίττα , Δημητριάδη Χριστίνα, Σαρακατσάνης Λέος, Αρσάκειο Γυμνάσιο Πατρών

“SUBSCRIBED”, ΚΑ220 Χαλκίδη Άννα, Αρσάκειο Γυμνάσιο Πατρών

“Προς το Σχολείο του 21ου Αιώνα”, ΚΑ122 Μελισή Παρασκευή, Χάνου Ασημίνα, Δημητρόπουλος Δημήτριος, Τσακελίδης Κωνσταντίνος, Κτενίδη Δήμητρα, 2ο ΓΕΛ Αιγίου

Βιωματικό Εργαστήριο: “Μετατρέποντας ένα Εργαστήριο σε Εταιρικό Τμήμα”, Καράμπελας Παναγιώτης, ΕΠΑΛ Κάτω Αχαΐας

13ο Δημοτικό Σχολείο Πάτρας, Live Discussion-Poster, Όλγα Βλάχου, Ευρωπαϊκό Βραβείο Καινοτόμου Διδασκαλίας 2023

Στο σχετικό ενημερωτικό κείμενο εκφράζονται θερμές ευχαριστίες σε όλους και όλες τους συμμετέχοντες και συμμετέχουσες για τη συνδιαμόρφωση μιας ακόμη μοναδικής και ουσιαστικής εμπειρίας.