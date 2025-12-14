Δυτική Ελλάδα: 33χρονος βρέθηκε νεκρός στην αυλή του σπιτιού του

Σοκαρισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία της Οινόης Ηλείας από τον ξαφνικό θάνατο ενός 33χρονου άνδρα, ο οποίος έχασε τη ζωή του το πρωί στην αυλή του σπιτιού του.

Σύμφωνα με το Patris News, ο 33χρονος, Γ.Α., σηκώθηκε κανονικά το πρωί και προετοιμαζόταν για τις αγροτικές εργασίες της ημέρας.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, τηλεφώνησε στον εργάτη που τον συνόδευε στα χωράφια για το μάζεμα της ελιάς και κατευθύνθηκε προς το αυτοκίνητό του, όταν ξαφνικά κατέρρευσε στην αυλή μπροστά από το όχημά του. Λίγη ώρα αργότερα, τον εντόπισε ο εργάτης πεσμένο στο έδαφος και χωρίς τις αισθήσεις του.

Ο 33χρονος ήταν ιδιαίτερα γνωστός στην περιοχή, καθώς διατηρούσε συνεργείο. Αφήνει πίσω του τη σύζυγό του, η οποία είναι έγκυος, και ένα μικρό παιδί.

tempo24.news