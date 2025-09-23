Δυτική Ελλάδα: 13% κάτω οι εξαγωγές - Η μείωση άρχισε πριν τους δασμούς

Μείωση 13% κατέγραψε η Δυτική Ελλάδα στις εξαγωγές το 2024, όπως αναφέρει η Εφημερίδα «Συνείδηση», βάζοντας τέλος στο ανοδικό σερί των τελευταίων ετών.

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

Αττική, Κεντρική Μακεδονία και Πελοπόννησος, κυριαρχούν στις εξαγωγικές επιδόσεις της χώρας, αφού ούτε λίγο ούτε πολύ καταλαμβάνουν το 82%, σύμφωνα με τη μελέτη «Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά περιφέρεια» για τοδιάστημα 2020-2024, που εκπόνησε ο ΣΕΒΕ – Σύνδεσμος Εξαγωγέων.

H εικόνα αυτή δεν εκπλήσσει καθώς δεν έχει αλλάξει δραματικά σε σχέση με τις προηγούμενες έρευνες του Συνδέσμου Εξαγωγέων, καθώς συνεχίζει να χωρίζει ένα… χάοςτης Αττική, που έχει μερίδιο 55% στις ελληνικές εξαγωγές με τις υπόλοιπες περιφέρειες.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας κατατάσσεται όγδοη μεταξύ των ελληνικών Περιφερειών με μερίδιο 1,7% επί του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών. Ωστόσο το 2024 η Δυτική Ελλάδα είχε εξαγωγές μειωμένες κατά 13,0%, φτάνοντας τα €834,1 εκατ. ευρώ. Έτσι σταμάτησε το σερί της προηγούμενης τετραετίας, καθώς η Δυτική Ελλάδα την περίοδο 2019-2023 παρουσίασε αύξηση των εξαγωγών της κατά 79%, αφού οι εξαγωγές της Δυτικής Ελλάδας με βάση τα στοιχεία του Συνδέσμου Εξαγωγέων το 2023 άγγιξαν το ένα δισεκατομμύριο, φτάνοντας τα 958 εκατ. ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εξαγωγές της Δυτικής Ελλάδας το προηγούμενο διάστημα είχαν δείξει μια μικρή ανθεκτικότητα καθώς το 2023 που συνολικά οι ελληνικές εξαγωγές σημείωσαν πτώση 8,3%, οι εξαγωγές της Δυτικής Ελλάδας συνέχισαν να αυξάνονται κατά 5,9%.

Ο βασικός εξαγώγιμος κλάδος της Δυτικής Ελλάδας και για το 2024 ήταν είναι φυσικά τα τρόφιμα, που αντιστοιχούν στο 72,1% των εξαγωγών. Ακολουθούν τα μέταλλα (6,7%), τα μη μεταλλικά ορυκτά (6,5%), τα χημικά – πλαστικά (6,2%) και τα ποτά – καπνός (4,7%).

Πρώτος εξαγωγικός προορισμός είναι Ιταλία, καθώς το 20,1 % των εξαγωγών κατευθύνονται εκεί και ακολουθεί η Γερμανία με 18%, παρουσιάζοντας μάλιστα αύξηση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Και ακολουθούν Ρουμανία (8,2%), ΗΠΑ(8,1%), Βουλγαρία (5,6%), Πολωνία (5%) και Ηνωμένο Βασίλειο (4,9%).

Οι εξαγωγικές επιδόσεις της Δυτικής Ελλάδας ανέρχονται μόλις στο 9,8% επί του ΑΕΠ, όταν η εξαγωγική επίδοση συνολικά της Ελλάδας ξεπερνά στο 25%. Αξίζει τέλος να αναφερθεί ότι η μείωση των εξαγωγών κατά το 2024 δεν συνοδεύτηκε από ανάλογη μείωση των εισαγωγών, οι οποίες παρέμειναν στα ίδια επίπεδα (630 εκατ. ευρώ). Εντούτοις το εξωτερικό εμπόριο της Δυτικής Ελλάδας παραμένει πλεονασματικό κατά περίπου 200 εκατ. ευρώ.

Η μείωση των εξαγωγών το 2024 προβληματίζει, γιατί ήρθε πριν την επάνοδο Τραμπ στις ΗΠΑ και την επιβολή τελικά δασμών 15%στα ευρωπαϊκά προϊόντα που εξάγονται στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού. Βέβαια σύμφωνα με παράγοντες της η μεγαλύτερη πρόκληση ίσως να μην είναι τόσο οι εμπορικοί δασμοί των ΗΠΑ, όσο η γενικότερη αβεβαιότητα στην παγκόσμια οικονομία, η οποία τροφοδοτείται εκτός από τους δασμούς και από άλλους γεωπολιτικούς παράγοντες.

Οι εξαγωγές της Δυτικής Ελλάδας στις ΗΠΑ αφορούν τρόφιμα, ωστόσο η έκθεση δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη αν αναλογιστεί κανείς ότι αυτές αντιστοιχούν στο 8,1% των συνολικών εξαγωγών της περιοχής. Ένα μεγάλο μέρος των αγροδιατροφικών προϊόντων, πουεξάγονται στις ΗΠΑ παράγεται στην Αιτωλοακαρνανία από επιχειρήσεις και παραγωγούς της περιοχής. Βρώσιμες ελιές, ιχθυρά ιχθυοκαλλιεργειών (λαβράκι, τσιπούρα κτλ), φέτα και ελαιολάδο είναι κατά βάση αυτά προϊόντα.

Το μεγαλύτερο κίνδυνο από τους δασμούς διατρέχει η ελιά Καλαμών, που ως γνωστόν η εγχώρια παραγωγή σχεδόν κατά το ήμισυ προέρχεται από την Αιτωλοακαρνανία. Οι εξαγωγές ελιών στις ΗΠΑ πέρυσι έφτασαν τα 212 εκατ. ευρώ επομένως, το πλήγμα που δυνητικά μπορεί να υποστεί η Αιτωλοακαρνανία μπορεί να φτάσει σε αρκετές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ (μόνο από την ελιά Καλαμών).

Αρκετά μικρότερες σε ποσότητες είναι οι εξαγωγές τυριών και ελαιολάδου προς τις ΗΠΑ. Το ίδιο ισχύει και για τα ιχθυρά, καθώς μέχρι σήμερα εκτιμάται ότι περίπου 5.000 τόνοι προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας εξάγονται στις ΗΠΑ, με περίπου το ένα τρίτο αυτής της ποσότητας, αρκετές εκατοντάδες τόνοι δηλαδή, να παράγονται σε ιχθυοκαλλιέργειες της Αιτωλοακαρνανίας!

Μέσα σε μια χρονιά, έντονης αβεβαιότητας όσο η φετινή, δυστυχώς οι εξαγωγές τόσο στη Δυτική Ελλάδα όσο και γενικά, αναμένεται να πιεστούν ακόμη περισσότερο…

Δημήτρης Παπαδάκης - «Εφημερίδα» Συνείδηση