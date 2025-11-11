Τρίτη, 11 Νοεμβρίου, 2025
Δυτική Αχαΐα: Στο Καραμανδάνειο 3χρονο αγοράκι που έπεσε από μάντρα

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πατρών, μεταφέρθηκε με σοβαρά τραύματα, ένα 3χρονο αγοράκι από την Δυτική Αχαΐα, μετά από σοβαρό ατύχημα που είχε, όταν έπεσε από μάντρα.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (11.11.25) στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Σπάτων. Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 το παιδάκι τραυματίστηκε πέφτοντας από μάντρα, την ώρα που έπαιζε.

Άμεσα στήθηκε επιχείρηση μεταφοράς του στο Καραμανδάνειο, ενώ έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος διενεργεί το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα.

