Δυτική Αχαΐα: Σε Κέντρο Υγείας μεταφέρθηκε ανήλικη από κατανάλωση αλκοόλ – Συνελήφθησαν δύο άτομα

Στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας μεταφέρθηκε ανήλικη, μετά από κατανάλωση αλκοόλ σε γλέντι, σε περιοχή της Δυτικής Αχαΐας, οδηγώντας στη σύλληψη της μητέρας της, καθώς και της γυναίκας που διοργάνωσε το γλέντι.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Συνελήφθησαν, χθες τα ξημερώματα, σε περιοχή της Δυτικής Αχαΐας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Δυτικής Αχαΐας, δυο ημεδαπές γυναίκες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση.

Ειδικότερα, χθες τα ξημερώματα, σε περιοχή της Δυτικής Αχαΐας, ημεδαπή γυναίκα οργάνωσε εκδήλωση στην οικία της (γλέντι) στο οποίο συμμετείχε 17χρονη, η οποία κατανάλωσε αλκοολούχο ποτό, με αποτέλεσμα να περιέλθει σε κατάσταση μέθης και να μεταφερθεί στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας, για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Δυτικής Αχαΐας συνέλαβαν την μητέρα της ανήλικης, καθώς και την γυναίκα που διοργάνωσε την εκδήλωση. Οι συλληφθείσες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

