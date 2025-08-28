«Δυτικά FM 92.8»: Ξεκινούν την 1η Σεπτεμβρίου οι ενημερωτικές εκπομπές - Η πιο δυνατή ομάδα παίζει μόνο Δυτικά!

Αρχίζουν ξανά τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2025 οι ενημερωτικές εκπομπές του «Δυτικά FΜ 92,8».

Με εγκυρότητα, αξιοπιστία, υπευθυνότητα και πάντα δίπλα στους πολίτες θα αναδεικνύονται τα θέματα της επικαιρότητας και θα φωτίζονται πτυχές των θεμάτων που απασχολούν την τοπική κοινωνία.

Στο πλαίσιο αυτό, στο μικρόφωνο του «Δυτικά Fm 92,8» επανέρχονται: από τις 9 έως τις 11 το πρωί η Δήμητρα Λαοπόδη με την εκπομπή «Today News”, στις 11 «Πίσω απ’ τις γραμμές» ο Δημήτρης Παπαδάκης και στις 12 η Φόνη Γερμενή με την εκπομπή «Μαζί...Δυτικά».

Στην σφαιρική ενημέρωση του κοινού συμβάλλει η απ’ ευθείας σύνδεση με το ραδιοφωνικό σταθμό «ΣΚΑΪ» και η αναμετάδοση των εκπομπών:

6:00 – 8:00 Γιώργος Ψάλτης

8:00 – 9:00 Άρης Πορτοσάλτε

13:00 – 14:00 Βασίλης Χιώτης – Νότης Παπαδόπουλος

14:00-15:00 Σπύρος Μάλλης

15:00 - 16:00 Μαρία Αναστασοπούλου - Γιάννης Κολοκυθάς

28 Αυγ 2025

