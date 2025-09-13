Δύσκολες ώρες για τον Πάνο Ιωαννίδη: Φωτιά ξέσπασε στο ιταλικό εστιατόριο του σεφ

Δύσκολες ώρες για τον γνωστό σεφ, Πάνο Ιωαννίδη, με φωτιά που ξέσπασε στο ιταλικό εστιατόριο του σεφ, στο Σύνταγμα.

Το πρωί του Σαββάτου (13.9.25), λίγο πριν τις 08:00, εκδηλώθηκε φωτιά στο γνωστό ιταλικό εστιατόριο «Ovio» του σεφ Πάνου Ιωαννίδη, στο Σύνταγμα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε από κατσαρόλα, και την τράβηξε ο απορροφητήρας, με αποτέλεσμα να σκάσει σωλήνας νερού της πολυκατοικίας και να καούν δύο καλώδια.

Δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ωστόσο το εστιατόριο θα παραμείνει κλειστό σήμερα, Σάββατο, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης.

Η ανακοίνωση του πυροσβεστικού σώματος

«Κατεσβέσθη πυρκαγιά σε χώρο εστιατορίου στην Αθήνα. Επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα», έγραψε το Πυροσβεστικό Σώμα στον λογαριασμό του στο X.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε χώρο εστιατορίου στην Αθήνα. Επιχείρησαν 12 #πυροσβέστες με 4 οχήματα.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 13, 2025

Πηγή: in.gr

Φωτογραφία αρχείο: @ioannidispanos/Instagram