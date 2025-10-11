Δύσκολες ώρες για τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη: Πέθανε η μητέρα του - Το συγκινητικό «αντίο»

Δύσκολες ώρες βιώνει ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος αποχαιρέτησε με ανάρτηση τη μητέρα του, που πέθανε μετά από μάχη με τον καρκίνο.

Σε ανάρτηση στην προσωπική του σελίδα στο Facebook, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών έγραψε χαρακτηριστικά:

«Καλό Παράδεισο μανούλα… Έφυγες για τον ουρανό να ξεκουραστείς και να μας φροντίζεις από ψηλά.

Σε ευχαριστώ που με μεγάλωσες μόνη σου με τόση υπομονή και δύναμη. Σε ευχαριστώ που μου δίδαξες να ζω χωρίς να σταματώ ποτέ την προσπάθεια. Σε ευχαριστώ που μου έμαθες να έχω πίστη στο Θεό.

Δείτε την ανάρτηση:

Δεν σε νίκησε ο καρκίνος, εσύ νίκησες γιατί δεν τον άφησες να σου στερήσει ότι αγαπούσες μέχρι την τελευταία ώρα. Ήσουν δυνατή και περήφανη. Θα σε αγαπώ για πάντα».