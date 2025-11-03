Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου, 2025
Δύσκολες ώρες για την Ντόρα Μακρυγιάννη – Σε τροχαίο ενεπλάκη η ηθοποιός

Με ένα αναπάντεχο γεγονός ξεκίνησε η εβδομάδα για την Ντόρα Μακρυγιάννη καθώς η ηθοποιός ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα, κατά τη διάρκεια της μετακίνησής της προς τη δουλειά.

Όπως έγραψε στην ανάρτηση που έκανε αυτοκίνητο παραβίασε το στοπ και χτύπησε το όχημά της, με αποτέλεσμα να παραμείνει στο σημείο για αρκετή ώρα περιμένοντας την άφιξη της Τροχαίας και της οδικής βοήθειας.

«Να είναι Δευτέρα, να ξυπνάς αχάραγα για να πας για δουλειά, να σε τρακάρουν γιατί το στοπ μάλλον είναι διακοσμητικό κόκκινο στολίδι ενόψει επικείμενων Χριστουγέννων, να περιμένεις την τροχαία 1 ώρα και άλλη 1 την οδική και να κάνεις άλλη 1/5 ώρα για να φτάσεις με ταξί στη δουλειά.

Και μετά από όλο αυτό πρέπει να είσαι ανθρώπινος, ευγενικός και κοινωνικά λειτουργικός για να βγει η μέρα μέχρι το βράδυ διότι ο υπόλοιπος κόσμος δεν σου φταίει σε κάτι. Θα προτιμήσω την Οδύσσεια του Οδυσσέα», έγραψε η Ντόρα Μακρυγιάννη.

Πηγή: antenna.gr

